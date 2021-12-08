「阿堂鹹粥」上月17日宣布漲價，魚皮和魚肚粥一口氣從180元調漲到200元，引發網友不滿。一名男網友好奇，台北市某間牛肉麵一碗最便宜要一碗500元、最貴一碗則要價1萬元，「怎麼沒有人罵？」

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，近日看到不少人在批評「阿堂鹹粥」漲價，甚至有網友到google以1星評論，一碗粥200元被罵翻，但位於台北市內湖的某間牛肉麵店，一碗牛肉麵最便宜要500元，最貴則要價1萬元，他質疑「怎麼就沒人罵？」

疑問曝光後，引發網友討論，更有人點出兩者的關鍵，「那間牛肉麵，我記得很久以前就是1萬了欸」、「它就是有自信賣1萬，你要吃就來試試，但阿堂鹹粥的漲價理由是撐不住了，因應國際原物料價格飛漲，所以調漲」、「這比喻不太對，阿堂如果一開始賣200元，會被罵嗎？」、「原物料上漲，它也沒從1萬漲價成2萬」、「售價不是重點，是漲價的動機讓人沒法接受」。

留言中也有不少人替「阿堂鹹粥」抱不平，「如果老闆用料實在，為品質把關，200元我願意吃」、「很多小店剛調漲完時，也有老顧客看完扭頭就走，說要吃附近較便宜的那攤，過沒兩天還是又跑回去吃了」、「東西真材實料別怕比價，賺的錢對得起自己就好」、「不知道有啥好罵的，不開心不去消費而已，總比偷工減料省成本好」。