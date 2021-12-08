外交部長吳釗燮今談反萊豬進口公投時聲稱，萊豬是科學議題，如果科學議題放在公投上，這就是民粹、這就是反智。國民黨立委江啟臣怒轟，領人民納稅錢的外交部長，由人民投票產生的蔡政府，竟然反對人民做主、謾罵人民，要求吳釗燮請向全國人民道歉。

江啟臣表示，民進黨現在談行政中立就喜歡講行政一體，「我就想請問蘇貞昌院長，吳部長說由人民來決定是否開放萊豬，是反智、是民粹，這是行政院的立場嗎？」

他說，蔡英文2016總統辯論會時，說將來每一個談判的過程，都會跟產業、人民、在野黨、國會溝通，現在執政無預警開放萊豬之後，反過頭來罵民眾是反智、民粹，這就是民進黨的溝通？

江啟臣指出，他要打臉吳釗燮，稱說公投是反智、是民粹，但民進黨立委吳秉叡等29位，在2012年曾在立法院提案發起「反萊牛公投」，以五大理由來反對萊劑殘留容許量作為管制標準。

他強調，有報告指出有人食入萊劑後引發急性中毒和心血管不適，萊劑低毒性不代表無毒，歐盟質疑萊劑安全評估不足，華人飲食習慣不同，政府無法有效管控。

江啟臣痛批，請問當年的民進黨與立委吳秉叡等人也是反智、民粹嗎？還是執政後，吳委員等提的5個疑慮就被消失了嗎？公然說人民實踐憲法直接民主的權利，用公投來決定國家政策，是反智、是民粹的執政黨，就不要再聲稱自己民主進步。