一個城市的人口數反應一個都市的競爭力！市議員陳世凱今天質詢說，台中市人口從2021年四月起逐月呈現負成長，這是自1981年來首次呈現負成長，為整個都市未來發展，市長應召開一次專案會議盤點檢討問題核心為何？提出改善設法把人口拉回來。盧秀燕強調，市府會召開市政會議通盤討論。

陳世凱指出，今年四月民政局長吳世瑋接受媒體訪問時指出，台中市人口社會增加數是六都第一，但他發現台中人口從2021年四月起逐月呈現負成長，這是40年來首度呈負成長。

陳世凱說，一個城市的人口反應都市的競爭力，亦可能造成許多問題，舉凡剛通車的台中捷運即陸續完成的公共設施，將可能因人口減少造成使用率減少，進而拖垮整個都市的發展；為了整個都市未來發展，市長應召開一次專案會議盤點檢討問題核心為何，進而提出改善設法把人口拉回來。

盧秀燕表示，今年各縣市面對嚴竣情勢，台中市人口成長6都第2，5月新冠疫情發生後，除社會人口停止流動，民眾對於養兒育女計畫也重新思考，但這些都不是停止進步理由；市府針對10年未調整生育津貼，明年由原本一胎1萬元加碼補助至一胎2萬元，市府也會召開市政會議通盤討論。