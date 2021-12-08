民進黨立委高嘉瑜遭施暴案延燒，台北市長柯文哲號召「一人一信」要行政院長蘇貞昌嚴查網軍卻被自家人打臉，柯文哲前攝影官潘俊霖8日受訪時不滿表示，過去遭到柯粉、民眾黨網軍霸凌時，柯文哲不聞不問，如今卻高舉道德大旗，明明柯文哲才是「暗黑部隊始祖」。

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

柯文哲今早出席市政活動被問及此事，他僅冷笑回應「這更好笑了」，還說現在被抓到網軍的都是民進黨帳號，對於外界對民眾黨也有網軍的質疑不發一語。

潘俊霖今受訪指出，柯文哲為好友高嘉瑜兩肋插刀，高舉道德大旗要求政院查網軍，但自己過去在柯文哲身邊工作時，屢屢遭受網軍霸凌，全台灣民眾都知道，唯獨柯不聞不問，令他無法接受，「難道民眾黨就沒有網軍嗎？」

「柯文哲就是暗黑部隊始祖！」潘俊霖怒轟，有句話是「柯粉出征寸草不生」，但現在霸凌網軍都是沒相片、沒朋友、公開貼文沒人按讚的假帳號在四處出征。他認為，公平正義不該因人而異，應先處理好自己才有資格說別人。