大陸電價漲不停，讓鋁電容上游重要材料鋁箔因生產成本大增面臨虧損壓力，不少鋁箔廠開始大幅減產，規模較小的鋁箔廠甚至100%停產，供給大減不僅讓鋁箔價格連番飆漲，甚至是有錢也買不到，連帶鋁電容亦因缺料面臨有單卻無法交貨，由於大陸積極落實節能減碳，鋁箔及鋁電容是否陷入長期供不應求，成為IC外最缺的電子元件備受關注。

目前全球高壓(化成)鋁箔產能90%位於大陸，4年前新疆及內蒙以低電價吸引鋁箔廠去當地投資，經過幾年發展，內蒙、新疆及四川成為大陸鋁箔三大生產重鎮，近兩年大陸積極落實節能減碳，限縮高耗能及高污染的重工業生產，尤其是今年8月後，大陸缺電限電問題惡化，以價制量下各地紛紛調漲電價，重擊電力占生產成本40%的鋁箔生產。

內蒙及新疆因供電以火力發電為主，為了碳中和限電30%，導致今年8月以來當地電價漲幅驚人，其中內蒙地區每度電價由人民幣0.26元調高至0.399元，並逐月調漲至現在每度電價0.43元，新疆部分地區也調高每度電價自人民幣0.42元到0.45元，而四川雖然以水力發電為主，但有夏季豐水期及冬季枯水期之別，近來進入嚴冬枯水期，每度電價調高至人民幣0.62元，較豐水期每度電價人民幣0.3元大增逾倍，讓當地鋁箔廠叫苦連天。

由於電價佔高壓鋁箔生產成本約40%，等於整體生產成本因電價增加約20%，大陸地區不定時限電及電價大漲，對鋁箔廠生產造成重大影響，致使今年中以來，鋁箔及鋁電容供給一直處於緊繃，鋁箔價格也連番飆漲，近期鋁箔廠更因生產成本大增面臨虧損壓力，不少上市鋁箔大廠因限電及成本考量減產約30%到50%，規模較小的鋁箔廠更開始100%停產，供給大減不僅讓鋁箔價格連番飆漲，甚至有錢也買不到，供不應求狀況持續惡化中。

鋁箔價格飆不停，鋁電容廠也吃不消，由於鋁箔生產成本上揚20%，近期鋁箔廠再喊出漲價15%到20%，鋁電容廠一方面向客戶調漲價格，另一方面也與鋁箔廠協商，希望漲價10%就好，雙方正處於拉距中，但近半年高壓鋁箔生產受限，已導致鋁電容廠鋁箔庫存大減，在大陸節能減碳政策下，鋁箔恐面臨長期供不應求，而鋁電容又是電源、儲能、電動車/電動樁相關產品重要元件，在終端需求高成長，上游材料嚴重短缺下，鋁電容是否步上鋁箔後塵，成為IC外最缺的電子元件有待觀察。