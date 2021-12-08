有關海軍高效能艦艇的單價成本暴增問題，海軍參謀長蔣正國上午在立院做出詳細說明，他表示，塔江艦第一批成本與首艘相較，載台款每艘由14.5億元，變成15.2億元，增加6300萬元；戰系款項增加1.8億元；彈藥款增加0.5個基數的配賦，有6.7億元，整後款增加約3000萬元，合計增加約9億元。

至於第二批與第一批艦成本相較，載台款從15.2億元，變成18.2億元，約增加2.9億元，主要是原物料上漲，戰系款增2.1億元，飛彈款增1.3億元，整後款增加比較多，達5.6億元，主要是建置雷達訓練台等。

蔣正國亦曾說，沱江艦到塔江艦，從2015年開始規畫到去年，原料已上漲49％，另戰系與輪機也上漲20％以上，以及雄風飛彈二型與三型配備的差別，所以造艦成本增加。

高效能艦艇第一批及第二批之計畫經費分別為314億元及378億元。按海軍規畫籌獲高效能艦艇11艘，前自民國106年度開始編列3艘之量產經費，首艘「塔江軍艦」，單艦籌獲成本約54億元，工期約27個月。高效能艦艇計畫移編特別預算後，第一批及第二批之單艦籌獲平均成本約64.34億元及75.63億元，均較量產首艘軍艦之成本提高。