五月天阿信點歌。（相信音樂提供）

五月天瑪莎許願點歌。（相信音樂提供）

凍齡女神蘇慧倫第一場大型售票演唱會「生命之花」在台北流行音樂中心叫好叫座，原訂9月移師高雄舉辦，受疫情影響延期到明年5月21日。為了要給久等的歌迷驚喜，蘇慧倫對於歌單苦思已久，還特別詢問二位資深鐵粉五月天阿信、五月天瑪莎的建議。

瑪莎說：「我一定選〈安和〉，因為今年剛拿下金曲獎作曲獎，還有〈戀戀真言〉，因為唱片聽很久，但沒在現場聽過。」不僅選好想聽的歌曲，他還幫忙排曲序，建議唱完台語歌〈追追追〉之後唱〈追得過一切〉。

阿信則打趣笑說想忍痛刪除〈被動〉、〈我一個人住〉、〈安和〉，他隨即解釋說：「因為5月21日大家都要去高流看演唱會，不能讓慧倫姐孤單〈我一個人住〉，而且因為大家都是主動追到高雄，不會〈被動〉」，至於刪除〈安和〉的原因，阿信作勢吃味地說：「因為慧倫姐找HUSH寫，沒有找我寫歌，雖然今年拿下金曲獎作曲獎，但我還是忍痛刪掉。」聽到這一翻話，蘇慧倫開心地說：「以後我邀歌的時候，這段要留做紀錄。」

蘇慧倫「生命之花」30周年演唱會，明年5月21日在高雄流行音樂中心開唱，門票將於11日下午13：00於拓元售票系統開賣。