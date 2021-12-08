啦啦隊成員兼性感DJ Cyndi（亭瑋），擁有甜美的臉蛋與超火辣的魔鬼身材，加上她經常透過社群媒體分享私下生活與火辣穿搭，大秀凹凸有致的身材，使IG吸引超過17萬人追蹤。近日前往南台灣墾丁度假的她，在網路上曬出一系列擁裝辣照，令網友大噴鼻血。

隨著P.League+職籃聯盟例行賽陸續開打，除了球員們得保持在最佳狀態外，賽場邊啦啦隊的表現也同樣受到眾人矚目，而隸屬於「福爾摩沙台新夢想家」啦啦隊的Cyndi便經常在IG上曬出在場邊替球員們加油的辣照，大秀前凸後翹的好身材，另外Cyndi私底下還是名性感女DJ，才華洋溢的她時常受邀前往各大活動表演，親切又活潑的性格而受到大批粉絲的喜愛，人氣不斷攀升。

而工作相當忙碌的Cyndi，近日終於抽空與男友一同前往屏東墾丁好好放鬆度假，她也不忘在IG上曬出一系列照片與粉絲們分享。在公開的照片中，只見Cyndi穿著一件咖啡色的綁帶比基尼，胸口與腰間挖空又交叉的性感設計，使她與性感翹臀、水蛇腰都一覽無遺，讓網友看了臉紅心跳。

隔日，天氣放晴後，Cyndi又再度貼文表示「讚嘆墾丁溫暖的太陽」，並曬出另一組辣照，當時的她頭戴草帽身穿亮黃色泳裝，坐在透明泳池邊俏皮的摸著虎鯨造型泳圈，但仔細一看才發現高衩泳裝不僅胸口鏤空至肚臍，就連腰間也挖空，使她傲人曲線完美呈現，後面幾張照片Cyndi還不忘加碼送上長腿與蜜桃臀，讓網友看了直呼：「太辣了！太陽都輸了」、「幸福的鯨魚」、「不相信只有2套泳衣」、「好美的身材」，引發熱議。