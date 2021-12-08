迎接耶誕節，寒舍艾麗酒店即日起推出「幻采冬令」一系列聖誕造景、餐飲、慈善捐款與溫馨傳語活動。大廳的聖誕樹小屋造景迎接賓客的到訪，LA FARFALLA義式餐廳於12月24日至12月26日午晚餐餐期，推出半自助式饗宴每位2600元+10%，單筆消費滿6000元更贈GRACE COLE「英國梨與白桃香氛蠟燭」乙組，廳酒吧同步推出聖誕調酒無限暢飲活動，八款特色聖誕調酒，雙人打卡優惠價1200元+10%。

寒舍艾麗LA FARFALLA義式餐廳精心呈獻聖誕節半自助式義國大餐，賓客可任選海陸主菜一款，「精選美國菲力牛排5盎司」或「爐烤挪威鮭魚」，搭配自助餐檯的開胃菜、沙拉、湯品及甜點，每位2600元+10%。「精選美國菲力牛排」先以迷迭香、蒜頭及橄欖油醃製一晚後，香煎表面緊鎖住肉汁，再烤至外皮薄脆，感受外脆內嫩口感，輕淋紅酒醬汁，佐搭香嫩鴨肝、野菇及松露薯蓉。「爐烤挪威鮭魚」以百里香與白酒醃製一晚，表面煎上色後抹上奶油進行烤製，入口感受鮮嫩肉質，搭配肥嫩九孔鮑、鮭魚卵及松露薯蓉，呈現大海滋味。

自助餐檯上琳瑯滿目的起司、沙拉及開胃菜，引領味蕾一遊異國風情。特別推薦清甜果香與鹹香肉韻交織的「燻鴨胸無花果沙拉」、「炙煎干貝、彩椒、芝麻籽生菜、蘋果風味葡萄醋」、「金瓜奶油濃湯」、「義式蘑菇火腿烘蛋」及「烤美國牛肉薄片」等。澎湃豐盛的海鮮檯擺滿「螃蟹、白蝦、貽貝」，輕沾薑醋汁、雞尾酒醬汁或辣味番茄醬汁，引出迷人鮮甜海味。以及各式夢幻應景甜點，包含提拉米蘇風味「樹幹蛋糕」、可可慕斯「聖誕樹」、「聖誕水果磅蛋糕」、「繽紛馬卡龍」等，為冬夜輕抹上一絲甜蜜氛圍。

寒舍艾麗THE TERRACE大廳酒吧首席調酒師，量身打造聖誕限定調酒，雙人打卡優惠價1200元+10%。包含歐洲聖誕節經典飲品「蛋奶酒」，特加入咖啡香甜酒增添層次，醉人白蘭地酒香中輕透出摩卡可可咖啡風味。閃耀亮眼紅采光芒的「聖誕紅」，輕輕啜飲感受清新的草本香氣與柑橘風味交織舌尖。宛若冰湖般晶瑩剔透的「聖誕樹」，杯口以似樹叢外型的百里香點綴，特以透明酒體營造冬日冷冽感，一飲沁涼滋味入喉，柑橘香甜酒的酸甜氣息繚繞齒間。鮮紅果實與綠葉印入眼簾的「白聖誕摩奇多」，香甜的椰子糖漿與牛奶甜韻，為美好佳節躍上甜柔感。

溫馨時節表露濃厚心意，寒舍艾麗延續寒舍集團慈善公益傳統，今年再次偕同「台灣導盲犬協會」一同舉辦「點亮希望．讓愛分享」捐款活動，於館內設置慈善捐款箱，呼籲賓客與員工共襄盛舉。今年更新增「百元樂捐」活動，捐款百元即可得到導盲犬娃娃磁鐵乙個，透過實際捐助行動幫助導盲犬培育，成為守護視障朋友的天使。此外，更用心規劃「艾麗有你．溫暖傳遞」感謝小語活動，將心中的感謝透由文字寫在鈴鐺造型貼紙上，黏貼於大廳聖誕造景牆，傳達真摯情誼給特別的對象。

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