國立成功大學「智慧半導體及永續製造學院」，8日與高雄市政府簽約、進駐亞灣，在高雄推動南台灣S型科技廊帶的過程中，擔綱培育高階半導體製造業人才的角色，台積電和日月光等15家大廠入列。

目前全台半導體學院面向最完整、合作家數最多的成大「智慧半導體及永續製造學院」，8日與高雄市政府簽署合作意向書，宣布進駐亞灣區，並由高雄市長陳其邁、成功大學校長蘇慧貞親自簽署。

高雄市長陳其邁致詞指出，成大在半導體領域是世界級的頂尖大學，團隊展現無比效率，促成半導體學院落地高雄亞灣，在下一世代人才競爭取得先機，高市府會跟成大好好合作，做產業最強的後盾。

陳其邁強調，台南跟高雄產業發展密不可分，在半導體領域，更不在話下，他以自己經驗指出，以前，高雄人才畢業後，大多考到成大，因此，成大的畢業生很多來自高雄，畢業後，也多半往中北部就業。

但，隨著半導體等科技產業聚落南移後，將縮短南北落差，「現在正是北漂青年和在地人才在南方發展最好的時機」。

陳其邁表示，從5G AIoT應用服務到半導體，已有許多設計、製造、封裝、材料、設備、零組件大廠，在台南和高雄形成生態系，未來產業鏈的發展，更要緊緊緊、追追追，從科技大學到頂尖大學，打造完整的人才培育體系，「下一世代半導體競爭，就是人才的競爭，南台灣將開花結果」。

高雄經發局長廖泰翔表示，成大擁有最多國內企業合作的豐沛產學資源，15家合作企業夥伴中，有超過一半是高雄在地的產業龍頭，成大半導體學院進駐亞灣之後，將為台積電、台達電、日月光、國巨等15家合作大廠培育高階人才。

廖泰翔強調，成大「智慧半導體及永續製造學院」，不僅是高雄亞灣第一座國家級科技研究學院，也將串聯亞灣的新創基地及驗證場域，建構完整的研發環境，讓5G AIoT創新科技從構想到成形都可以在亞灣區內一條龍完成。

成大校長蘇慧貞表示，歷史上，南台灣是所有台灣製造的命脈、製造的重鎮，在這個階段的發展，更加輝映整個半導體產業上中下游，相當重要的關聯。

蘇慧貞指出，由在地的特性來說，人才是所有的命脈，所以，希望未來，不只是成功大學，而是十幾所大學校院，在這個區域分工、合作，能夠加速培育公司各個階層、產業需要的不同人才。