大陸國家知識產權局智慧財產權保護司司長張志成8日表示，為做好北京2022年冬奧會的相關智慧財產權保護工作，近日印發《北京2022年冬奧會和冬殘奧會奧林匹克標誌智慧財產權保護專項行動方案》，部署於10月中旬到2022年6月，在全大陸展開專項行動，祭出5方面行動，包含從嚴處置侵犯奧林匹克標誌相關專利商標等智慧財產權的違法行為。

另據中國網引述大陸國家知識財產權局知識產權運用促進司司長雷筱雲表示，今年前3季大陸智慧財產權使用費的進出口額接近2800億元（人民幣，下同），其中出口增長迅速、增幅超過27％，體現大陸智慧財產權的價值和國際競爭力的提升。

同時2021年大陸在世界智慧財產權組織發佈的《全球創新指數報告》的排名提升至第12位、再創新高，穩居中等收入經濟體之首。

此外，今年1至10月，全大陸的專利、商標質押融資登記金額達到2407.7億元、年增率50.6％，已經超過去年全年的總額。