美國聯邦參議員今天達成共識，將制定一次性的法律，讓民主黨人得以獨力調高國家舉債上限。新法訂定後，民主黨人無須共和黨人票數即可調高舉債上限，避免災難性的信用違約。

聯邦眾議院今晚以222票比212票表決通過此一法案，參議院預定9日進行表決，幾天內此案即可獲國會同意，未來只須在參院取得51票簡單多數同意，即可避免債務違約危機。

兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）上週表示，預料美國12月21日與1月28日間就不能履行償債義務；財政部長葉倫（Janet Yellen）甚至認為會更早，12月15日美國就會淪入債務違約。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在議院表示：「沒人希望看到美國債務違約，誠如葉倫所言，債務違約會重傷我們為了從COVID危機復甦所做的一切努力。」

「我們不希望看到那樣，我也不認為會那樣。我仍然感謝所有同事，為維護美國的信用，秉持信念共同合作。」

美國舉債上限多次提高，目前大約為29兆美元。

數週來，民主黨領袖不斷強調債務違約會造成的混亂，包括會導致約600萬個工作流失與15兆美元的家戶財產蒸發等等。

根據今天這項複雜的多步驟折衷提案，共和黨人不會插手，雖會協助擬定新法，但不會針對提高舉債上限貢獻票數。

國會必須具體指出新舉債上限的金額，兩黨先通過這項新程序後，調高舉債上限可在參院透過簡單多數過關，之後再由眾院通過。

國會可能會將舉債上限提高到30兆美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101208