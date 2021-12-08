立法院司法法制委員會今天邀請學者專家針對「從核四安全提揭弊者保護制度」開公聽會，現場卻成為重啟核四辯論場。民進黨立委洪申翰指責在場學者專家，居然會用電力公司自己的檢查，就認定核電廠是安全的。不過今天台電提出的報告其實是直指核四不安全，洪被在場的新黨台北市議員侯漢廷反嗆，「這種邏輯不可思議！」

洪申翰批評在場的學者專家，居然會用電力公司自己的宣稱、自己做的檢查，就認定核電廠是安全的，「這不符合專業啊各位！」，他進一步質疑，哪一個國家的電力公司可以自己認定核電廠是安全的？除了威權獨裁國家之外，哪一個國家可以這樣？憑這樣的安檢結果就來談核四是安全的，「不可思議。」

不過，根據台電今天在公聽會上提出的報告顯示，台電指核四工程是「先天不良、後天失調」，台電坦承核四存有諸多難解的安全課題，重啟期程與費用難以估計，因核四「統包改分包」、「邊設計邊施工」等等諸多先天不良、後天失調之因素；再者核廢料處理無法取得社會共識、地方也強烈反對，核四重啟困難重重。

侯漢廷當場回嗆洪申翰，洪申翰說不能以台電公司聲稱自己安全就當作安全，那竟然可以以台電公司稱自己不安全就當作不安全，「這邏輯也是很不可思議。」

侯漢廷認為，實際上應該要看證據，把證據一項一項挑出來，過去原能會說安全，現在原能會說有問題，原能會說有32項安全問題未審查通過，但其實不是沒審通過，而是還沒審，繼續審下去是不是就可以了？為什麼不繼續審？