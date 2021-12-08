鄧佳華日前宣布離開連千毅團隊，轉換跑道當起外送員，還自爆是用朋友帳號跑單，害全台Uber Eats外送員全被強制下線確認身分，搞得人仰馬翻後，鄧佳華不顧和連千毅的合約糾紛未結束就和新公司簽約，準備拍攝第一支AV，合作AV女優也已經確定是孟若羽。

據《三立新聞網》報導，鄧佳華接到TWAV公司主動聯繫，雙方已經在12月1日正式簽下工作約，鄧佳華不但要拍攝首部AV，還期許自己成為台灣第一男優，獲得最高薪，由於找不到願意和鄧佳華拍片的女優，片商只能不斷加碼，最後由孟若羽接下這個位置。

怕鄧佳華第一次拍片，緊張到無法提槍上陣，公司也已經找好候補男優。據了解，孟若羽身形嬌小，卻擁有F罩杯傲人上圍，主打童顏巨乳，目前已經累積22部AV作品，由於她胸前有大片刺青，辨識度很高，讓她迅速成為網友的最愛，在網路上擁有超高人氣。

事實上，鄧佳華閃離連千毅後，連千毅氣到多次警告，要斷鄧佳華的生路，不准其他業者聘用鄧佳華，有網友認為他太絕情，連千毅也解釋，鄧佳華整天騷擾女藝人，死性不改，而且每個行業都有行規，鄧佳華吃裡扒外的行為是大忌，再有度量的老闆都不可能接受這種行為。