駐美代表蕭美琴的父親、前台南神學院院長蕭清芬，11月26日於美國紐澤西州辭世，享壽86歲。蕭美琴今（8）日在臉書發文懷念父親，她說，堅定的信仰指引父親豐富多彩的一生，上帝的安排也讓離家二十多年從政的她，作為長女能在身邊陪伴父親的最後一刻。這段期間奔波於國事與家事，蕭美琴也感謝各界體諒、關懷與代禱。

蕭美琴表示，父親自幼能經由教會的安排而獲得照顧，所以他也一直深信自己獲得神的恩賜，後來就讀台南神學院，學校禮拜堂刻印著校訓：「非爾選我，乃我選爾，命爾結實，而實恆在，託我名求父者，可賜爾。」也代表著他一生的召喚，從事神學教育，成為他的使命。因此父親在美國取得博士學位後，回到台南神學院任教、擔任台南神學院院長，至後來到美國也在教會宣教機構中任職、積極推廣國際教會學校教育、退休後繼續在台灣人教會中牧會。

除了基督信仰導引工作的價值，蕭美琴說，父親的人生很國際化，但也有強烈的台灣本土意識，而她的美籍母親學的是台語，而非當時的官方「國語」，台語文羅馬字譯名成為孩子們的英文名字，在當時的台灣社會極為少見。父親從來都不是政治活動的檯面人物，但美麗島事件前後，為了要讓台南神學院這個台灣本土意識和思想的溫床能維持營運，以及守護學校師生們的安全，要跟當時的政權周旋往來，成為父親在台灣戒嚴黑暗時期沈重的壓力，即便父親後來到美國任職，晚年還是不忘與其他退休牧者一起積極投入現代台語文版「全民台語聖經」的編撰和出版，始終以他自己的方式，走台灣主體的路。

蕭美琴表示，在這裡的幾個文字無法呈現這跨越台灣和美國、足跡遍及亞洲太平洋各國教會學校的人生，雖劃下句點，但自己和家人謝謝各界親友、教會會友願共同懷念。

蕭美琴也提到，疫情期間不便舉辦多人聚會，經家人親族討論，擬在紐澤西的禮拜堂舉辦小型追思禮拜，懇辭花圈奠儀；日後能回台的時候，再邀集在台灣的親族好友們共同追思懷念，並感謝這段期間有許多父親人生各階段的朋友們傳來懷念與悼念文，讓兒女們繼續感受父親生命的溫暖，在主的懷抱中終能安息。