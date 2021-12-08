新北市政府消防局「新北災訊E點通-災防動態情報網」榮獲由台灣雲端物聯網產業協會舉辦之「2021雲端物聯網創新獎」最高榮譽獎項「傑出應用獎」，頒獎典禮於(8)日在台北喜來登大飯店舉行，由行政院副院長沈榮津主持頒獎，消防局與創代科技合作的參賽作品從眾多中央與地方機關中拔得頭籌，獲得該競賽的最高榮譽，且於三個傑出應用獎中排名第一。

侯友宜市長指出在今年5月份疫情大爆發時，動員市府防救災能量，全力投入疫情的防制，並要求提升新北災訊E點通功能，即時發布本市防疫重點資訊。消防局旋即推動E點通四項服務，包含：「疫情風險圖資化」，提供本市疫情高中低風險里及熱區防疫中心位置，提醒市民遠離疫災高風險區域；「防疫據點視覺化」，可即時定位獲知鄰近篩檢站、疫苗接種站等資訊，就近前往篩檢或施打疫苗。此外，「客製化防疫公佈欄」綜整市府各單位的防疫作為，提供有關防疫記者會、疫苗接種、環境醫療等9類重要資訊；「即時訊息推播」則結合新北消防行動APP主動向使用者推播周邊防疫防災資訊。

消防局黃德清局長說明，在平時防救災應用方面，E點通的「物聯網救援動態」，全天候提供火警及救災車輛出勤動態。「客製化災害訊息」，於重大災害發生時提供停班停課、停水停電、警戒區域、環境醫療、交通訊息、活動異動及防災宣導等7類災訊；並將「動態災情視覺化」，可顯示周遭災害案件及鄰近避難處所等資訊，讓市民即時獲知周邊災況。最後透過「全民防災社群」，民眾於E點通回傳文字或照片參與災情回報，快速分享、傳遞重大資訊。

黃德清表示，E點通為一個全災型災訊平台，操作介面平易近人，透過地理資訊系統(GIS)、物聯網及資料視覺化等資訊技術，整合新北市防救災及避難資訊，讓市民快速掌握即時災訊及政府應變措施，消防局將持續精進E點通服務市民的各項功能。