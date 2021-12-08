民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。港媒評論表示，近日傳出多張林與政商界名人的對話截圖與合影，資料究竟是誰流出、用意為何，恐暗藏幕後玄機；因近期有傳言指林與民進黨內某派系關係密切，若資料為政治中人流出，用意應是警告泛綠營人士，過去大家都曾動用網軍，若再追查下去、想要某派系付出代價，他們也可能拉其他人一起陪葬。

香港媒體《中評社》今日（8）評論指出，近日媒體曝光林秉樞與多位政商名流的對話截圖、互動資訊與合影，林目前人在羈押中，為何這些硬碟備份能夠流出？值得懷疑。

評論分析，若是高嘉瑜透露，則可能是要警告民進黨高層不要再追殺她了，畢竟林秉樞手上不只握有她的相關資料，還有與民進黨其他人的相關資料，再持續追查或追殺下去，很可能會直接「倒一片」。

評論認為，媒體近日流出一張，林秉樞與民進黨立委范雲、郭國文、鍾佳濱，以及民眾黨立委邱臣遠4位立委的餐敘合照，這張照片即透露出微妙的政治風向，除了這4位立委分別隸屬的派系和立場值得玩味，與媒體流出的其他資料擺在一起，想要警告或提醒的人物也恐各不相同；若真是政治中人流出，那極可能就是要警告泛綠營，過去誰沒動用過網軍？如想要民進黨內某派系付出政治代價，那這派系可能會拉其他政治人物一起陪葬。評論坦言，此事件最終恐會走向恐怖平衡，無法再向上追查。