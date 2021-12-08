2022年春節連假長達9天，使年菜商機可望上看60億元。連鎖餐飲集團王品(2727)除夕夜按慣例休息1天，為因應顧客需求而集結旗下3大中菜品牌、首度推出3種不同價位份量的熱年菜外帶組合套餐，力拚首年業績突破1千萬元目標。

王品指出，台灣每年年菜產值估約50億元，由於明年春節仍受疫情影響，國人無法出國、大型尾牙復甦遲緩，餐飲、飯店及通路業者對此紛紛推出各式年菜，預期可望帶動明年年菜營收達60億元規模。

王品集團明年除夕夜將依慣例休息一天，鑒於太多顧客希望除夕夜能到餐廳聚餐，決議集結旗下莆田、享鴨、丰禾3大中餐品牌，首度推出熱年菜外帶服務，自8日起至明年1月30日預購，消費者可在1月31日除夕當天現做現取，在家也能享受餐廳的精緻料理。

王品表示，此次挑選23道點餐率最高、消費者最愛菜色，以及6款不在餐廳菜單上的限定菜色，推出虎年雙享丰收宴、虎躍星春團圓宴、虎威御品台菜宴3款熱年菜組合套餐，合計限量1816套，其中前2款分別限量916套、750套及150套。

王品指出，丰禾×享鴨聯名推出的虎年雙享丰收宴適合8～10人的大家庭享用，莆田的虎躍星春團圓宴適合5～6人享用，丰禾的虎威御品台菜宴則適合6～8人享用，以不同份量、價位滿足不同人數的家庭需求。

王品表示，3套年菜價格落於5288～6888元間，同時也攜手調酒界潮牌WAT，聯名推出「貴神騷」雞尾酒禮盒，可依不同菜色搭配最對味口味。訂購熱年菜組合除送888元開運加菜金外，元月8日前預訂可享早鳥優惠，加贈王品中餐金福千元飯票。