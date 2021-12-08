日本小笠原群島火山今年8月噴發，火山浮石漂流範圍續擴大，繼11月底到達台東、屏東沿岸海域，逐漸漂到蘭嶼、貢寮、大堀溪南岸等處，今天已在花蓮北從崇德板下海岸，南到石梯坪都發現零星蹤跡，有的細如砂石，最大的約網球大小。海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，數量有增加趨勢，已密切觀測中，並通知漁船注意航行安全。

日本小笠原群島火山於今年8月噴發，為掌握日本火山浮石的漂流動態，海洋委員會所屬國家海洋研究院隨即進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控、海洋保育署則適時進行採水檢測。

到昨天傍晚，新發現火山浮石，隨著洋流漂流到蘭嶼雙獅岩岸際（約60平方公尺）、七星潭距岸10公尺（約125平方公尺）、達仁溪口岸際（約10000平方公尺）、白沙灣岸際沙灘（約2000平方公尺）、大堀溪南岸沙灘（約500平方公尺）、老梅沙灘（約1000平方公尺）、貢寮桂安岸際（約625平方公尺）、草里漁港港內（約375平方公尺）等處。

花蓮海域最新狀況，根據第一二岸巡隊副隊長楊仕逢表示，岸巡人員今陸續在崇德板下海岸、新城七星潭及豐濱石梯坪，發現火山浮石，有的在外海漂流，也有被打上岸際，數量有逐漸增加的趨勢。

他表示，相較屏東、台東，花蓮海岸火山浮石數量不算太多，目前還未發現影響生態，但因火山浮石質量輕，在海面漂浮，若駛過船隻不慎吸入引擎，可能會導致機械故障，因此特別提醒作業船隻注意。