台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，台南市警察局麻豆分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，台南市警察局麻豆分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，7日上午於國道3號南下交流道入口又發生大型車與機車車禍，機車騎士當場死亡。台南市警察局麻豆分局7日下午立即聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行「取締各式大型車超載」專案勤務。

麻豆分局表示，大型車輛視線死角多，轉彎時的內輪差經常是交通事故的主要原因，且大型車輛發生交通事故嚴重程度較高，警方呼籲機慢車騎士在道路上行駛，盡量遠離大型車輛，避開視野盲區。

麻豆警方於12月7日下午也派員至轄內貨運車行加強宣導，提醒大型車駕駛重視行車安全；針對轄內易肇事路口於尖峰時段加強路口安全執法，期降低大型車輛造成的各類交通事故，執法與宣導併行，守護用路人安全。

麻豆分局長許敏能表示，本次執法出動30名警力，利用造價百萬的「活動地磅」，期能發揮機動彈性及靈活調度之特性，有效遏止大型車輛違規超載，7日也取締大型車超載4件、未依規定申請路權3件、違規轉彎1件。