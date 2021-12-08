新竹市消防局6日午夜接獲民眾報案有孕婦急產，由竹光分隊隊員迅速出勤，到場發現為一名懷孕35周的女性，該產婦躺臥於2樓樓梯口，胎兒頭部疑似已露出，消防員將胎兒於產道拉出後，竟發現胎兒尚包覆於胎膜之中，胎膜完整尚未破裂，是極為罕見的全羊膜生產，機率僅有十萬分之一。

25歲懷孕35周的女性因急產，撥打119報案請求協助，竹光分隊隊員陳俊生、蘇建鴻及高級救護技術員林柏廷迅速出勤，到場時立即攜帶生產包及急救包上樓，發現產婦躺臥於2樓樓梯口，胎兒頭部疑似已露出，情況危急。

新竹市消防局3位消防弟兄左起隊員蘇建鴻、陳俊生、林柏廷，完成緊急接生任務。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真）

蘇建鴻立即備妥生產包及生產器材，由林柏廷將胎兒於產道拉出，眾人在昏暗燈光下仔細一看，竟發現胎兒尚包覆於胎膜之中，胎膜完整尚未破裂，屬罕見的全羊膜生產。同時，救護人員透過胎膜發現胎兒狀況不佳，幾乎無活動力，當機立斷使用組織剪剪開胎膜。

剪開胎膜後發現胎兒臍繞頸、臉色發紫，救護人員鋪平保暖產單，排除胎兒臍繞頸情形後，再給予胎兒口鼻抽吸與背部刺激。評估胎兒呼吸、臍動脈脈搏皆過於緩慢、且活動力異常低弱，救護人員立即實施新生兒心肺復甦術，以甦醒球給予胎兒正壓給氧。

CPR施行30秒後，胎兒呼吸及脈搏恢復正常，臉色紅潤，開始有哭聲並恢復肌張力，手腳有明顯活動，確認胎兒狀況恢復正常後，救護人員趕緊將產婦及胎兒送往醫院接手。翌日消防局追蹤母親及胎兒均平安穩定於醫院療養中。

林柏廷事後回憶，雖身為高級救護技術員，但接生還是第一次，而且竟然是罕見的全羊膜生產，碰觸到胎膜包覆胎兒那一霎那心情非常緊張，又因隔著一層膜也明顯感受胎兒沒有活動，當下千頭萬緒、百般掙扎，評估剪開胎膜施予急救是對胎兒最好的選擇，所幸給予適當處置後總算母子平安，既欣慰又感動。