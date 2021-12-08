新營「圍繞蔗時光」竹編作品設置燈光，夜晚有不一樣的風采。（台南市政府都發局提供／張毓翎台南傳真）

新營「圍繞蔗時光」竹編作品設置燈光，夜晚有不一樣的風采。（台南市政府都發局提供／張毓翎台南傳真）

從空拍照來看，隧道2個半圓呈現「S」形狀，呼應「新營」和「糖業」的英文。（台南市政府都發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營鐵道地景公園「圍繞蔗時光」系列活動進入尾聲，由在地竹編藝術家劉哲安創作的地景藝術作品，將在11日活動最後一天亮相；近期作品近完工階段試燈中，不少民眾爭相搶拍，絕美畫面在網路上吸引網友熱烈討論。

為帶動新營鐵道地景公園的旅遊人潮，台南市政府都發局在新營鐵道地景公園舉辦「圍繞蔗時光」系列活動，並請來台南柳營竹編藝術家劉哲安創作，其代表作為花蓮「富里稻草藝術節」的巨型猩猩藝術作品，而這次他為「圍繞蔗時光」創作的作品，將「圍繞」的抽象概念化成2個相異半圓的隧道造型。

劉哲安在「圍繞蔗時光」臉書粉專上分享創作理念，他指出，其實隧道類型的竹編作品，已有很多人做過，為了呈現較不同的互動感和結合糖業元素，規畫設計時，他把隧道切成2區塊圍繞出空間感，中央空地像一個小廣場，可作為活動場域使用。

劉哲安提到，廣場上還有用甘蔗做的大樹意象作品，代表過去的糖業，如同大樹般庇蔭新營地區的人們；此外，用空拍來看，隧道2個半圓呈現「S」形狀，呼應「新營」和「糖業」的英文，轉一個方向看，則像數學符號「∞」，象徵無窮或無限大的意涵。

近期燈光已完成設置，不少民眾路過甚趁著試燈時，前往欣賞。南市府都發局表示，11日活動最後一天，下午5點20分將舉辦盛大的點燈儀式，邀請市民朋友們來拍照體驗。

另外，當天從上午10點到晚上7點，邀請新營國小弦樂團、吉他歌手羅立辰、蔡晴如、街頭藝人「水管阿民」、乙方樂團、古意唸歌團和牧歌音樂工作室，依序帶來不同的音樂饗宴；另，現場還有美食、甜點、小農產品的販售攤位及自然素材的DIY體驗，也是不能錯過。