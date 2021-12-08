華人界最具影響力的創意青年獎項「第30屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮」於12月6日在臺北寒舍艾美酒店隆重舉行，全台廣告、設計、傳播相關大專院校創意新秀與廣告業頂尖人才齊聚一堂，並同步以金犢獎官方粉絲專頁「金小牛創意俱樂部」及YouTube頻道全程直播頒獎過程，讓得獎學生的親友可透過線上觀看典禮過程，共享榮耀。

本屆時報金犢獎不畏疫情影響，徵件數量再次突破往年，已超過8萬件作品參與徵選，更請到200位評審進行第一階段線上評選，複決審經兩岸57位金犢獎評委線上線下慎重討論後，於6日頒出金犢獎5名、銀犢獎7名、銅犢獎12名，2021年度最佳金犢獎由魯迅美術學院—中英數字媒體藝術學院，「紀念辛亥革命110週年青年創意設計獎」作品「革命力量」榮獲本屆最大金獎。2021年度最佳學校金犢獎大學組由國立高雄科技大學獲得，高中組則由松山高級家事商業職業學校得獎。

第30屆時報金犢獎國際競賽-年度最佳學校金犢獎大學組由國立高雄科技大學獲得。(圖／時報金犢獎執委會提供)

第30屆時報金犢獎國際競賽年度最佳學校金犢獎高中組由松山家商獲得。(圖／時報金犢獎執委會提供)

旺旺集團副董事長周錫瑋來到頒獎典禮現場支持學子們的無限創意。(圖／時報金犢獎執委會提供)

旺旺集團副董事長周錫瑋表示，創意讓生活更美麗、讓經濟更繁榮，因為眾多學子的參與，也讓創意變得更無邊無際，尤其在疫情時代，影音是主宰傳播最大的力量，也是最豐足的享受，感謝每一位評委老師的支持，讓年輕人有個可以發光發熱的舞台，去展現自己最好的創意。

台北市廣告公會理事長鄧博文期許金犢獎伴隨每一位創意人共同成長。(圖／時報金犢獎執委會提供)

台北市廣告公會理事長鄧博文表示，每一年參賽作品都在成長，從去年的7萬多到今年的8萬多，每一位學子帶著創意與勇氣對抗艱辛的疫情時代，因為以創意與勇氣堅定無畏地向前走，所以今天的金犢會成為明天的金牛，時報金犢獎30年來已陪伴無數學子共同成長，未來時報金犢獎會伴隨每一位創意人的榮耀，變得愈來愈成功，成為世界華人的標竿。

時報金犢獎評審主席詹朝棟鼓勵學生多參與競賽激發自我潛能。(圖／時報金犢獎執委會提供)

時報金犢獎評審主席電通mb SPAT創意長詹朝棟主席表示，想成為一位廣告人，從學生時期到進入業界，總有參賽不完的廣告創意獎，這些競賽是為了激發創意人不服輸的熱情，讓創意人可以做出最好的作品。

第30屆時報金犢獎國際競賽全體來賓及獲獎師生大合影。(圖／時報金犢獎執委會提供)

今年時報金犢獎三十屆別具意義，特此邀請長期支持時報金犢獎業界企業菁英及學界校長、老師45位，頒發【最佳貢獻獎】感謝長期以來對金犢獎的支持。

金犢三十最佳貢獻獎由旺旺集團副董事長周錫瑋(左四)頒發，(右起)鄭家鐘、張金石、鄧博文、張百清、何清輝、張志浩、張樂山。(圖／時報金犢獎執委會提供)

金犢三十最佳貢獻獎由時報金犢奬前主席張金石(圖左)頒發，(右起)羅文坤、林磐聳、傅勝利、陳義文、吳淑明、翟志平。(圖／時報金犢獎執委會提供)

初生之犢不畏虎，終能牛氣沖天、犢當一面，這是第30屆時報金犢獎的宗旨，也是對每一位學子的期許，更是時報金犢獎的驕傲。本屆頒獎典禮完整得獎名單於官網公佈。(賴韻如/台北報導)