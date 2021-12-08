華人界最具影響力的創意青年獎項「第30屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮」於12月6日在臺北寒舍艾美酒店隆重舉行，全台廣告、設計、傳播相關大專院校創意新秀與廣告業頂尖人才齊聚一堂，並同步以金犢獎官方粉絲專頁「金小牛創意俱樂部」及YouTube頻道全程直播頒獎過程，讓得獎學生的親友可透過線上觀看典禮過程，共享榮耀。
本屆時報金犢獎不畏疫情影響，徵件數量再次突破往年，已超過8萬件作品參與徵選，更請到200位評審進行第一階段線上評選，複決審經兩岸57位金犢獎評委線上線下慎重討論後，於6日頒出金犢獎5名、銀犢獎7名、銅犢獎12名，2021年度最佳金犢獎由魯迅美術學院—中英數字媒體藝術學院，「紀念辛亥革命110週年青年創意設計獎」作品「革命力量」榮獲本屆最大金獎。2021年度最佳學校金犢獎大學組由國立高雄科技大學獲得，高中組則由松山高級家事商業職業學校得獎。
旺旺集團副董事長周錫瑋表示，創意讓生活更美麗、讓經濟更繁榮，因為眾多學子的參與，也讓創意變得更無邊無際，尤其在疫情時代，影音是主宰傳播最大的力量，也是最豐足的享受，感謝每一位評委老師的支持，讓年輕人有個可以發光發熱的舞台，去展現自己最好的創意。
台北市廣告公會理事長鄧博文表示，每一年參賽作品都在成長，從去年的7萬多到今年的8萬多，每一位學子帶著創意與勇氣對抗艱辛的疫情時代，因為以創意與勇氣堅定無畏地向前走，所以今天的金犢會成為明天的金牛，時報金犢獎30年來已陪伴無數學子共同成長，未來時報金犢獎會伴隨每一位創意人的榮耀，變得愈來愈成功，成為世界華人的標竿。
時報金犢獎評審主席電通mb SPAT創意長詹朝棟主席表示，想成為一位廣告人，從學生時期到進入業界，總有參賽不完的廣告創意獎，這些競賽是為了激發創意人不服輸的熱情，讓創意人可以做出最好的作品。
今年時報金犢獎三十屆別具意義，特此邀請長期支持時報金犢獎業界企業菁英及學界校長、老師45位，頒發【最佳貢獻獎】感謝長期以來對金犢獎的支持。
初生之犢不畏虎，終能牛氣沖天、犢當一面，這是第30屆時報金犢獎的宗旨，也是對每一位學子的期許，更是時報金犢獎的驕傲。本屆頒獎典禮完整得獎名單於官網公佈。(賴韻如/台北報導)
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