台中市大甲高中參加110學年度第一學期全國高中閱讀心得寫作比賽，全校參賽篇數82篇，獲獎高達72篇，獲獎比率近9成，創下歷次參賽最佳成績；其中特優篇數13篇，優等篇數26篇，超過獲獎篇數一半以上，為台中市名列前茅的學校，更為社區高中大幅增添自信心。

全國高級中學閱讀心得寫作比賽，可成為108課綱學習歷程檔案的機會與素材，第一學期全校82篇作品參賽，高達72篇獲獎，一年級柯芷怡、陳妤庭以及二年級江宛諠、林奕君等學生更是拿下特優。

柯芷怡對於人與人之間的互動及情緒表達深感興趣，閱讀書籍是《佛陀教你不生氣》，在國文老師鄭杏玉指導下，加強文章架構組織能力，作品「情緒的藝術」終獲評審肯定；陳妤庭以「成績與成功」獲特優，閱讀書籍是《你的孩子不是你的孩子》，她非常關心學生權益與親子教育議題，書中主角年齡與她相近，在閱讀時產生大的共鳴。

江宛諠閱讀《房思琪的初戀樂園》撰寫心得時，難以用很優美詞藻形容感覺，表達對作者房思琪的同情，她以「愛的熔爐」為題，透過文字傳達愛、包容與多元；林奕君以「青春代名詞」將《想把餘生的溫柔都給你》做了完美詮釋，作者用擅長的文字和華美但卻溫暖詞藻字句一一寫下，把每個他認為的困難和最終的心路歷程都寫下來，讓人讀了倍感親切及深深著迷。

大甲高中校長蕭建華表示，學校重視孩子在各種面向發展，提供多元展能機會，師長更是積極用心指導參與各種競賽，創造學生製作學習歷程檔案的機會與素材，從這次獲獎作品可看出學生閱讀水準及寫作品質優良，並從閱讀過程中更了解自己，以及更關心弱勢及社會議題，這是新課綱自主行動及社會參與核心素養的實踐。