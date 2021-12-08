綜藝天王吳宗憲3個月前受訪時，親口證實將會慢慢淡出演藝圈，轉往對岸經商，但如今又被《鏡週刊》爆接了新節目，事實上他放話退休喊超過十年，都未能如願，而圈內也有其他人喊話退休，「隱形富豪」侯昌明甚至提早達到立下的退休標準，但達標後過了一段悠閒時光，又閒不下來回歸演藝圈。

侯昌明與曾雅蘭夫妻是圈內知名的拚命三郎，他曾吐露40歲前衝事業，幾乎沒有一天是休息的，而老婆曾雅蘭自嫁給他以後，也無怨無悔跟他一起奮鬥，還幫忙照顧失智公公，甚至堅持給他生兒子延續香火，但也因為太拚，壓力壓垮身心，日前驚爆憂鬱症併發恐慌症，曾夜半癱坐陽台差點掉下去，讓侯昌明驚嚇又心疼。

侯昌明夫妻的敬業努力，也真如預期確實收穫，他當初設立目標，要在45歲前存到1億退休金，而靠著跟老婆一起兼顧演藝事業與副業，並且過著節儉的生活，加上聰明理財，他得以提早實現目標，在44歲就達到設定的退休門檻。

侯昌明剛退休時，確實終於能放鬆享受生活，手頭寬裕，2個月內出國玩了4趟，帶著孩子們遊遍台灣，但很快就覺得無法繼續過這樣的生活，尤其在孩子去上學後，夫妻倆不知道要做些什麼比較好，直言沒計畫的退休生活太無聊，因此才休息10個月，閒不下來的他，決定回歸演藝圈。