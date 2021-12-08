外貿協會與SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週」今(8)日起至10日於台北南港展覽2館盛大展出，200家廠商使用700個攤位，規模較去年成長40%，該展聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，因應全球零碳趨勢，擴增新興創能、節能、綠電交易、綠色金融等項目，打造全臺唯一的「Net-Zero零碳生態圈」。台灣相關太陽能、風能、儲能指標廠商也齊聚一堂。

外貿協會董事長黃志芳表示，「零碳」已成為永續環境及攸關人類生存的指標，也是接軌國際經貿外銷的重要命脈，邁向淨零碳排的路上，如何智慧的使用能源更是達到目標的關鍵，這也讓本次Energy Taiwan智慧能源週展覽別具意義。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也表示，面對氣候變遷帶來的衝擊，達成碳中和、淨零排放已是國際共識。臺灣身為在全球供應鏈最重要的夥伴，更不能置身事外。SEMI致力為臺灣綠色能源產業找到出海口，協助在台灣建構「矽盾」之後，助綠能產業打造第二層「綠盾」。

總統蔡英文連續4年參加台灣國際智慧能源週開幕典禮，並表示能源週是能源轉型的關鍵平台，也是展現臺灣發展再生能源決心的一環，臺灣半導體產業今年第三季出口超過73億美元，成為全球第一大出口市場，產值預計突破4兆元，靈活的綠電供應體系將會是推升臺灣出口的最大助力，也是國家經濟發展重要競爭力，行政院成立了淨零排放工作小組規劃臺灣淨零轉型路徑，環保署也擬定了溫室氣體減量及管理措施，政府將持續與各界溝通對話，實現臺灣成為亞洲綠能發展中心。

離岸風電第三階段開發明年上路，累積帶動新臺幣3.2兆元投資，臺灣離岸風電發展漸上軌道也帶動風能展區的擴張，攤位規模成長169%，結合國外開發商及後端供應商，共同打造臺灣本土風電產業鏈；另一方面，再生能源發電有其間歇性，儲能即是扮演穩定供電的重要角色，「能源轉換」與「能源儲存」之間的搭配將是未來推升能源產業發展的最佳組合，本年度智慧儲能展區攤位規模亦成115%。