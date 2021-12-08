Pickupp皮卡物流科技今日宣布，繼2021年的A+輪資金挹注後，再獲由香港怡和集團作為主要投資者的B輪資金挹注，連同其他現有投資者包括Reefknot Investments、國泰創投、網家(8044)、DRIVE Catalyst（遠東集團旗下創投機構）以及太古地產共同參與，其總額高達3700萬美元（約新台幣10.3億元），為Pickupp過去13個月內獲得的第三次融資。新資金運用將深化於台灣、香港、新加坡、馬來西亞等市場布局。

Pickupp聯合創辦人及行政總裁彭子楓表示，越來越多電商及物流業者進行各項策略性合作，近期Pickupp協助PChome網家提供最後一哩物流配送服務，運用創新科技無縫銜接線上線下體驗。本次投資充分印證Pickupp整體物流服務的高度水準，其贏得眾多跨國企業及電商客戶的信賴。

Pickupp目前在台、港、新、馬等地，為超過2.4萬間跨國公司、物流巨頭、零售和電商等企業提供物流服務，配送夥伴已達10萬名。去年Pickupp的用戶成長達94％，與電子商務發展相輔相成。藉由本輪資金挹注，Pickupp 將強化各地市場的物流基礎建設，並擴大衛星倉布局，持續拓展其服務亞太區域的策略，提升電商物流服務的多樣性，進而強化市場影響力。而本次主要投資者香港怡和集團旗下業務涵蓋眾多消費者零售品牌，除資金挹注以外，未來也期許能為Pickupp及其客戶在零售與電商版圖之中帶來營運綜效。

Pickupp在進入香港、新加坡、馬來西亞市場之後，於今年正式進軍台灣，其瞄準市場缺口下所隱藏的商機，透過AI模型進行路線預測及訂單調度，智慧選擇合適車種，提升物流配送效率，並以「共享經濟」概念為出發點，妥善運用都會區的閒置空間，以及機動性高的機車配送人力，成功為商家降低物流成本，亦運用即時GPS定位追蹤技術，讓顧客即時掌握貨態，布局國際市場的同時，期許為台灣物流產業帶來新生態。

Pickupp觀察台灣市場對彈性物流的需求，公司長期戰略兵分三路，一是落實共享經濟，積極與本地商家、物流業者、 店面共享業者以及車隊合作，同時布局跨境物流方案，希望能幫助台灣品牌搶攻跨國商機，二是串連物流轉運不可或缺的「衛星倉」，增加都會區的轉運節點，並在未來拓增自取寄件多元服務，與商家共享物流的成本優勢。