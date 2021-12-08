華擎(3515)持續擴增營收並將產品項目分散。華擎總經理許隆倫今天表示，明年華擎將切入電競螢幕，螢幕會是未來元宇宙的要素之一，明年華擎的新電競螢幕會在COMPUTEX亮相。掌握主板、VGA和螢幕，有助於華擎的在桌機電競生態系的產品線更完整，進而提升競爭力。

許隆倫強調，目前華擎產能已一路滿到明年6月。目前產能還是不夠，包含台灣、中國大陸、越南持續增加產能，現有產能已經超過原先，增加約20%。對於2022年展望，明年顯卡、IPC、伺服器這三大產品將具有雙位數高成長幅度，對明年審慎樂觀。

許隆倫表示，目前華擎在台灣、大陸和越南三地工廠運作順利，先前越南的代工廠因疫情停工，現在越南廠產能已回到6成，但要回到百分百不容易，其他四成需要重新找人，這還需要時間。

目前華擎營收結構，主板今年低於5成，顯卡加其他約3成，IPC及伺服器約2至3成。自2014年華擎越南廠發生爆動，公司在產品擴充性上有調整，不再只是單一支腳，轉投資公司包括永擎和東擎及華玉等。永擎電子(ASRock Rack)，主打高效率、高性能伺服器設備主機板及整機系統，專注資料中心、HPC、Big Data、雲端運算及視覺計算市場；華玉則是華擎持股80%的子公司，為車載數據平台商軟體，市場鎖定台灣、日本、東南亞與印度。

華擎在106年營收全年不到百億元，而109年營收則達到179億元，3年幾乎是倍增的營收表現，許隆倫表示，只要產品做對，營收就會往上推。目前大陸和台灣的薪資都是向上趨勢，毛利率推升是必要的。華擎目前板卡目前毛利率太低，伺服器毛利率也要再調高，會和客戶協商調整合理價格，透過每個世代產品重新訂價也是方式之一。