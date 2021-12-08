中華電(2412)攜手統一超(2912)，新一代門市今(8)日盛大開幕，坐落於台北市信義區，空間規劃以客戶為中心出發，與統一超共同從多元創新應用的空間設計，到複合零售服務，打造全新消費新模式，總經理郭水義表示，未來新門市將成主要服務客戶的實體據點，藉此提供消費者更多元的通路服務。

中華電總經理郭水義表示，因應後疫情時代發展與消費者數位能力，中華電積極推動個人化與自助化服務，新一代門市結合影音娛樂、運動健康、門市專屬服務等，全面滿足客戶的生活化需求。未來中華電新門市將成為主要服務客戶的實體據點，並加速發展線上及無接觸服務應用，提供消費者更多元的通路服務。

針對有傳出中華電有意在年底收掉位於台北信義威秀的門市，郭水義則回應，時序進入年底，新一代門市開幕後，將成主要服務客戶據點，會蒐集客戶意見交由經營團隊策劃，並進一步將新門市擴展至其他地區。目前中華電全台實體門市若包含神腦，總計共逾700家。

中華電新一代門市空間規劃包含「智慧家庭」、「影音樂驗」、「新創體驗」三大體驗展示專區，並和統一超合作，提供咖啡、餐飲等。

中華電在「智慧家庭」專區，讓消費者可以體驗透過i寶貝聲音隨心所欲控制家中的電燈、電扇、除濕機與MOD選台，還可使用國語、啟用多種進階功能，包括MOD聲控、KKBOX、i聽聽Podcast、FunPark童書故事，大家說英語、台股股市行情、當日新聞、匯率查詢、悄悄話留言等。

中華電也將「影音樂驗」專區打造為滿足不同年齡、族群的影視內容需求，設有Hami Video多視角賽事轉播及4K、VR影音串流服務，針對年輕世代專區提供Hami雲端遊戲KKBOX、Hami書城等。

另外，中華電也特設「新創體驗」專區，與喬山(1736)共同合作提供健身魔鏡，讓民眾現場體驗沉浸式健身教學。