玉晶光(3406)深耕VR/AR產品多年，預估明年開始放量，成為公司成長動能之一，美系外資最新報告亦看好玉晶光將受惠元宇宙商機，重申「加碼」評等，目標價由540元調高至600元。

元宇宙商機浮現，帶動VR/AR需求，玉晶光因深耕VR/AR多年，且已開始出貨，為非常純的元宇宙概念股，有望成為元宇宙商機下受惠者。

玉晶光總經理郭英理表示，目前VR已看到有些需求上來，我們很看好這一塊，預期明年會開始放量，成為公司成長動能之一，由於這些產品難度很高，毛利率正面看待是高的，至於AR還需要3年，等到Micro LED技術上來才會有量。

隨著VR/AR需求增溫，玉晶光針對VR/AR擴增產能，新設子公司茂晶光電順利透過競拍程序取得廈門不動產，在取得廠房後，將於今年底開始動工進行廠房整改、建置無塵室等，預計最快2022年底投產。

美系外資最新報告指出，由於Meta Quest 2 Pro、Sony PS VR 2和Apple MR可能會在2022年進入終端市場，而玉晶光一直是Quest 2主要供應商，並將供應給新的設備，預估Meta VR數量可能從2021年的700萬增加到2022年的1200萬、2023年的1500萬，Sony PS VR2數量也將達2022年的100萬及2023年的200萬，Apple MR在2023年則應該小於40萬，我們認為，2022年到2023年Meta將佔玉晶光XR總銷售額約90%；受惠不斷成長的生態系統、強大的相機和VR鏡頭內容價值及玉晶光穩固的市占率，看好玉晶光在XR(VR、MR、AR)業務將大幅成長，2021年到2023年XR營收年複合成長率將達78%，從2021年的10億元成長到2023年的33億元。

美系外資表示，XR裝置成長和iPhone組合訂單，可以推動玉晶光XR銷售比重從2021年的6%上升到2023年的16%，加上XR有利獲利表現，預估2022年到2023年期間XR毛利率上看40%到50%，高於玉晶光今年第3季平均毛利率36%；我們將玉晶光2022年每股盈餘降低5%至 28.4元，以反映較低的利潤率，預估2023年每股盈餘為33.3元，重申「加碼」評等，目標價由540元調高至600元。