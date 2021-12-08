蔡英文發動員令：執政黨全體黨公職都要走出去 一人拉四票

公投進入倒數，民進黨中常會前，身兼黨主席蔡英文總統率中常委召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會，發出動員令，最後階段執政黨全體黨公職都要走出去，走上街頭、走進市場，捍衛正確的政策，確保台灣穩健的發展， 「我要拜託大家一個人拉四票 也就是四個不同意」。

蔡英文致詞指出，距離公投日只剩下最後10天，四大公投重要性相信大家已經很清楚，這次公投不是哪個政黨、哪個政治人物輸贏的問題，而是台灣能不能繼續走在正確的道路上，能不能受到國際社會信賴的問題。

蔡英文說，她必須強調，四大公投關係到台灣能不能走出去，在國際政經情勢的關鍵時刻，大家沒有理由停下來。現在台灣股市維持在1萬7000點水準、出口連17紅，今年經濟成長率可望創下11年來新高，這證明當前國家經濟動能相當強勁，大家不能夠接受反反覆覆的能源、貿易政策，不能讓台灣倒退嚕。

她指出，1218四大公投關係到生活、未來、荷包，所以在最後階段；她要邀請所有國人，只要關心台灣未來、支持台灣繼續進步，那就是台灣隊的一份子，就是台灣隊友，為了安全穩定的能源轉型、為了對等開放國際貿易、為了要落實公民投票精神，讓台灣民主繼續深化，台灣隊友都應該要站出來。

蔡英文表示，她要拜託大家，每個人向親朋好友拉這四票，這四票不是要選誰，而是選擇未來。台灣隊站出來，1218總動員，讓大家用四個不同意，確保台灣有更好的未來。