網紅「白癡公主」自封「貧乳界女神」，藉由無厘頭搞笑短片風靡年輕網民，她去年因月經不順到醫院檢查，被診斷出患有「多囊性卵巢症」，屆齡30歲的她考量生涯規劃，在上(11)月10日時宣布做凍卵手術；昨(7日)晚她曬出手拿著超音波照片的燦笑畫面，看來有好消息傳出，網友紛紛給予祝福，網紅好友理科太太則留言建議「多取幾顆比較保險」。

距離宣布做凍卵手術後將近一個月，白癡公主昨(7)日晚間曬出拿著超音波照的照片，只見她綁馬尾、穿著素淨的潔白色上衣，寫道「目前這樣等於一個寶寶，覺得還要再第二個BB咩？」看來育卵工作成功且順利進行中，也讓她不自禁流露出甜美燦爛的笑容。

畫面曝光後引發眾多網友熱議，紛紛留言詢問發生什麼事：「恭喜妳」、「什麼情況，是受孕了嗎」、「該不會懷孕了」，白癡公主又跟網民科普補充「每11顆卵等於一個寶寶」，並表示「明年1月會再努力取卵」，方才解答了眾人對超音波照的疑惑。

白癡公主粉絲的祝福及關懷一時湧現：「看妳這麼辛苦真的好心疼」、「記得要好好調養身體唷」、「照顧身體最重要」、「真的好勇敢的痴痴」，好友理科太太也留言建議她「如果要送出國的話，真的要多取幾顆比較保險」，佳訊傳出後1個小時內便吸引了近2萬個讚。