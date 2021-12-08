文化局長李安妤指蕭如松「發光樹」等複製畫作可展覽，將積極尋找蕭的獨子蕭正竹授權原始畫作。（羅浚濱攝）

在竹東鎮的蕭如松藝術園區，已成不少熱愛藝文民眾的打卡地點，新竹縣文化局計畫明年9月蕭如松百年冥誕時，展出蕭的畫作擴大舉辦系列活動，但一直找不到其子蕭正竹的授權原始畫作，文化局長李安妤很無奈說，會再透過管道跨海到日本找人！

前縣長鄭永金在2007年設立蕭如松藝術園區，在竹東鎮三民街的巷子內，占地6百多坪，有5棟日式建物，目前由昊業公關公司經營管理7年，四方青松茶屋的餐點美食，還能租用浴衣拍美照，都讓遊客留下很好印象。

「園區面臨土地和畫作權授兩大問題！」李安妤說，園區是私有地，有20多名地主，每年要花150萬元的租金，雖然租約2029年才到期，但土地不斷繼承給後人，未來繼租可能會有問題，將會向縣長楊文科建議，購買園區土地才能一勞永逸，永續經營。

李安妤並說，明年9月22日是蕭如松老師的百年冥誕，計畫舉辦系列藝術活動，上個月的暢秋藝術節是一個起點，目前向中央爭取到300萬元經費，希望把文化和觀光結合在一起，但面臨蕭老師畫作授權展出的問題。

在蕭如松90冥誕時，文化局有獲得蕭夫人的授權展出畫作，但蕭夫人3年多前過世，文化局開始找蕭的獨子已入日本籍的蕭正竹授權，甚至透過外交部、日本藝術家等私人關係，但始終找不到人。

李安妤說，蕭正竹在日本做牙醫，退休後目前不知遷住何處，好像也不太願意出面處理此事，將會極積透過管道，期望找到蕭正竹後能做續授權。

李安妤並指該局詢問律師意見認為，蕭夫人曾經授權的畫作和複製畫是可展出，目前已邀各地收藏家和館內的典藏，在蕭如松百年冥誕活動時做展覽，應該會有上百幅。