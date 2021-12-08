民眾見該處農地正在掩埋奇怪黑土，又飄出臭味，決定向環保局檢舉。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉一處農地被民眾檢舉掩埋散發臭味的不明黑色土方，嘉縣環保局會同警方稽查，懷疑業者提供的有機肥是半成品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉一處農地被民眾檢舉掩埋散發臭味的不明黑色土方，嘉縣環保局會同警方稽查，發現地主向台南市某肥料公司購買有機肥要進行農地改良，但肥料公司出售產品不符廢棄物清理計畫書內容，將依廢棄物清理法開罰，至於肥料公司所提供的有機肥一旦確認屬半成品，環保局也會釐清是否觸犯廢棄物清理法相關刑責。

近日因非法棄置案頻傳，民眾環保意識提高，環保局稽查隊長莊慧冠說，民眾見該處農地正在掩埋奇怪黑土，又飄出臭味，決定向環保局檢舉，而稽查人員到場，地主說埋的是有機肥，並提供來源是台南某肥料公司。

環保局長張根穆表示，該肥料公司為台南市環保局列管的再利用機構，收受禽畜糞、食品加工汙泥等從事有機肥製造，領有肥料登記證，但一般完整熟成的有機肥不會散發嚴重臭味，義竹鄉這處農地所使用的有機肥卻散發臭味，疑似有機肥未完整熟成，將會同台南市環保局至肥料廠勘查、釐清。

莊慧冠說，目前環保局將先根據出售產品並未符合廢棄物清理計畫書內容，依廢棄物清理法規定處6000元以上，300萬元以下罰鍰，至於施用未完整熟成的有機肥，除造成空氣汙染、涉及空氣汙染防制法罰則規定外，未經完整熟成程序的有機肥半成品等同廢棄物，若遭任意棄置或掩埋，情節嚴重者，可能觸犯廢棄物清理法刑責。

環保局說，少數不肖業者以合法掩飾非法，以過多比例的禽畜糞、有機汙泥等參配成所謂的「有機肥」，再以便宜價格甚至免費提供給農民使用，「便宜沒好貨」，呼籲農友勿貪圖便宜，如購買的有機肥有嚴重臭味，有可能是半成品或禽畜糞、有機汙泥等參配不當，掩埋在農地可能觸犯刑責。