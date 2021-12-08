2位帕運國手陳亮達（右二）、田曉雯（右一）在「國際身心障礙者日」系列活動中，分享人生故事。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府即日起舉辦「國際身心障礙者日」系列活動，今天並邀請到帕運選手田曉雯、陳亮達辦理「活出自我－最有力」人生故事分享會，兩人暢談自幼訓練及成長過程中克服周圍歧視眼光，到站上身心障礙者運動最高殿堂的精采經歷。

19歲的帕運國手陳亮達分享，他從3歲開始游泳，有記憶以來就在水裡，不斷的練習、突破自己，當踏上2020東京帕運的國際舞台時，很開心可以完成自己的夢想，但今年因為疫情的關係，訓練場地和時間較不如預期，期許下次比賽能拿下更好成績。

田曉雯則表示，很感謝人生中的貴人，教練教導她在艱辛的練球過程中，學會如何找到安定自己的力量，找回初心，找到自己，在每次的訓練中，累積實力，遇到挫折，不要輕易放棄。

曉雯也勉勵所有身心障礙朋友，透過運動或興趣，找到自己獨特的價值，就像她所帶來的畫作「星星在眨眼」，在創作的過程中她特別以夜空為主題，星星雖然渺小，但是還是可以照亮夜空，就像她自己因為運動變得開朗，她相信所有人都可以做得到。

此外，田曉雯也特別鼓勵在場的「全國棒球聯賽國小軟式組」亞軍的東園國小棒球隊員，希望小選手們珍惜與自己一起努力訓練、成長的夥伴們，就像夜空裡的繁星圍繞著自己，這些繁星就像是身邊的伙伴、家人與老師。

社會處表示，今年度新竹市國際身障者日以運動為主軸，除了這場分享會外，即日起到11日在身心障礙福利大樓1樓也展出「我憧憬的運動風采─身心障礙藝術治療創作特展」。

另，11日當天有2場次共融式輪椅擊劍運動體驗活動，輪椅擊劍體驗活動採線上報名，網址：https：／／reurl.cc／yejGNE，有興趣的民眾可踴躍報名。