由已故水墨大師戴武光號召成立的「耕心雅集」今年（辛丑）邁入第32年，特別在新竹縣文化局美術館舉辦的鎮「筆情墨藝-耕心雅集辛丑聯展」，一次可欣賞20位藝術家60件作品，文化局長李安妤指即日起展出到19日止，歡迎民眾蒞臨觀賞美好的藝術饗宴。

「人生最重要的科目，是藝術！」出身新竹縣橫山鄉的戴武光老師，在1989年召集志同道合的藝術家組成「耕心雅集」，曾寫下一段話「藝術既然沒有固定的模式，也不可以依靠死板教條，純粹是極個人的一種心靈活動！」

文化局指出，戴武光老師生前要鎮用愛心和真誠，面對周遭平實題材，在平凡中創造不平凡，不為創新而創新，結實的踩出每一個步履，並用朝聖者信仰，單純可愛畫出每一筆喜悅。

更重要的是，戴武光不為金錢而畫，不為潮流而畫，也不為理論而畫，更不為爭知名度而畫，他深信擁有起初的愛心，就會有美，就能得到永恆。

耕心雅集目前成員有許秀珠、張穆希、司徒錦鷹、陳國增、黃崑林、林浩志、黃秀傑、呂淑芬、高國堂、徐文印、柯志正、莊秀霖、張志聲、王力紅、紀經略、姚淑芳等老師，遵循著戴武光的精神繼續前進，在藝術界可說是各領風騷，

這場「筆情墨藝-辛丑聯展」展出作品多元，每位老師拿出的作品，無論書法、水墨及西畫，有抽象也有寫意等形式，個有獨特的創作風貌，同時也展出戴武光老師、陳宗鎮老師、蔡水景老師三位已故大師的作品，值得細細品味欣賞。