捲林秉樞案重申「之前不認識」 范雲：我才是小粉紅、網軍受害者

林秉樞過往歷史不斷被挖出，昨有媒體曝光一張林秉樞和民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠的合照，其中林秉樞坐在「C位」，再度引發討論。而被點名范雲因先前捲入3＋11事件，近日又因林秉樞案成注目焦點，遭藍營批是最差立委，范雲今（8）日表示，自己才是網軍的受害者，反批國民黨不要再利用女人血淚及傷痛獲取政治紅利。不過部分網友則不以為然，表示「女權自助餐又跳出來了」、「臉皮還真厚」。

針對媒體報導林秉樞與4名立委的飯局，范雲今表示，當天聚餐前並不認識林秉樞，請外界不要再以訛傳訛，說是林秉樞邀請或作東，並強調當天是自己邀請學運老友鍾佳濱、郭國文，邱臣遠則是鍾佳濱臨時邀請，林秉樞是郭國文吃飯到一半時臨時找來。

范雲並提到，國民黨現在指責她因認識林秉樞，所以沒有譴責性暴力，事實上自己第一時間就聲援高嘉瑜，也譴責暴力，希望國民黨立委能一起推動《性私密影像條例》，讓受害者的血淚能真正停止。她也問，過去陳雪生在立院議場性騷擾她的時候，請問國民黨上上下下，誰有出言譴責過陳雪生？

此事也在PTT引發討論，網友表示「這傢伙真的開口就是敗票」、「根本就柯南，每次壞事發生都有妳」、「認不認識林才是重點，又在轉移」、「出頭真多」。

民進黨立委范雲稱自己是網軍受害者，引發網友討論。（圖／摘自PTT）

此外，范雲今也在臉書回應遭指「女權破口」，要求國民黨不要利用女人的傷痛來獲得政治紅利。不少網友則留言說，「你是防疫破口這個我比較確定」、「什麼事都有妳！妳怎麼自己不反省？」但也有不少支持者替她加油打氣。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113