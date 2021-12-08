獲得國際4大全集組織之一WBC認可的亞洲銀腰帶冠軍賽即將在明年1月8日於台北市登場，屆時由「帝王鷹」洪嘉慶對上「拳將」利育哲，這場矛與盾之爭將成為國內拳迷的關注焦點。

這場比賽是由「頂尖團隊智權有限公司」舉辦，同時也獲得日本知名漫畫第一神拳在台唯一圖像代理權，希望能藉由最頂尖的賽事將台灣拳手推向國際舞台。

出生於屏東縣的洪嘉慶，小時候雖是手球選手，但卻身處拳擊世家，在舅舅葉俊昌的帶領下國中開始踏上拳擊這條道路，2019年在OPBF超羽量級冠軍賽奪下青年拳王封號，年紀稍長的利育哲在2017年成為台灣第一位打進WBO的職業賽拳手，兩人各有所長。

洪嘉慶表示，這兩年受到疫情影響都無法獲得訓練與比賽機會，這次能在國內進行亞洲銀腰帶冠軍賽是非常難得機會，尤其是能與老對手利育哲對決更能激發鬥志，屆時肯定會是一場龍爭虎鬥，拳迷們可別錯過了。

利育哲強調，洪嘉慶是一位非常厲害的左手拳擊手，為了備戰這場比賽，平常訓練時就有針對洪嘉慶的左手進行特訓，無論如何都會拚盡全力拿下冠軍腰帶。

葉俊昌說，洪嘉慶擁有絕佳體能和爆發力，拳力更是他的最佳武器，而利育哲的優勢在於作戰經驗，嘉慶想要獲勝就得找到突破點才能帶走冠軍腰帶殊榮。