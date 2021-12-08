第44屆時報金像獎暨第22屆金手指獎頒獎典禮於12月6日在台北寒舍艾美酒店舉行，廣告業界菁英雲集，等待揭曉各項年度大獎。現場特別邀請到中國時報董事長王丰、台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文致詞，勉勵每一位共襄盛舉的創意人。

本年度時報金像獎最終評選出金像獎16名、銀像獎20名、銅像獎33名，2021年度最佳金像獎由電通mb「信義房屋—信任幸福」一作拔得頭籌，年度最佳廣告代理商由上海天與空廣告有限公司獲得，最佳廣告主則由中國銀聯股份有限公司獲得，最佳華文文化應用奬由北京天與空「中國銀聯詩歌POS機《萬物有詩》」得獎。

最佳華文文化應用奬，北京天與空「中國銀聯詩歌POS機《萬物有詩》」。(圖／時報奬執委會提供)

(左一)中國時報董事長王丰、(右一)評審主席常一飛為獲獎者頒獎。(圖／時報奬執委會提供)

中國時報董事長王丰表示，真正的創意，是顛覆傳統的，愛因斯坦曾說｢創意是無限的，知識是有限的，所以創意比知識更重要。」美國石油大亨洛克斐勒曾說「我致富的原因，是我走了一條別人不會走的道路。」這也是創新的意義，要突破主流的束縛去改變，是很艱難的，所以創意是值得為大眾所尊敬的。

台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文指出科技使創意進步。(圖／ 時報奬執委會提供)

台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文表示，年資代表的是經驗、是科技的進步，時報金像獎擁有近乎半個世紀的年資，代表了時代的演進，因為時代的改變而創建時報金手指獎，並增列了更多獎項讓廣告人可以充分發揮，很欣慰的是，廣告人不受疫情影響，報名的件數仍超越去年、超過前年，不論世界怎麼演變，廣告人總會找到一條出路，用創意解決問題。

時報金像獎評審主席常一飛表示，創意最難評價的，就是不同地方的文化會培養出不同的價值觀，面對創意也會產生不同的觀點，在評審交流過程中總會產生不同對創意的火花，也會看見創意新的觀點。(賴韻如/台北報導)