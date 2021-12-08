宏碁(2353)攜手臺北大眾捷運公司及國立臺北科技大學組成國際級團隊，同時成立「AI捷運安全研發中心」，聯手啟動運輸創新合作計畫-「臺北大眾捷運安全升級計畫」，運用雲端數據及人工智慧（AI）技術，打造領先全球的運輸安全、旅客安全、入站安全的運輸環境，成為世界最安全、健康及便捷的捷運系統，是大眾運輸發展新標竿。此乃臺灣運輸智慧化創舉，大幅提升臺灣AI研發能力，發展有效可應用的智慧運輸模式，為進軍全球運輸經濟生態產業奠立基石。

這次運輸創新合作計畫-「臺北大眾捷運安全升級計畫」首次以人工智慧(AI)、雲端大數據為技術核心，實現運輸安全、旅客安全、入站安全，規劃24個月為期程，以板南線忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化三站作為安全示範建置車站，預計2023年6月完成，包含七大建置項目：入站防疫安全檢測系統、車廂異常移動偵測系統、主動式電梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、AI站務員服務系統及逃票行為偵測系統等，未來將成功模式擴增至更多項目、多站、全線，甚至海內外的捷運或大眾運輸。此創舉進而帶動國內AI技術創新進展及資通與雲端產業的相關發展與商機，並有助於未來國際合作交流，促進臺灣國際地位提升。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「宏碁積極發展智慧城市之應用，從智慧空氣品質、智慧水務、智慧停車到智慧運輸，擅長以人工智慧解決方案整合應用服務，並結合技術解決智慧城市在數位轉型之際的新課題及挑戰。此次，在智慧運輸的跨界創新合作上，即是觀察到大眾運輸的痛點，以及因疫情加速的轉型需求。宏碁很榮幸能夠結合北捷及北科大的力量，用人工智慧加強運輸安全、旅客安全及掌握疫情風險等，樹立智慧運輸的新標準。」

疫情加速科技應用，溫度量測及配戴口罩已經為旅客生活常態，透過車站入口高精準、高廣度的AI系統檢測，結合閘門聯控可第一時間阻隔溫度異常及未戴口罩的旅客，這套設計旅客如常進出，不需調整入站動作，而系統架構擁有低延遲、毫秒級的反應時間可保持進站效率，同時利用大數據防疫平臺模擬防疫地圖，可用數據分析預警、清消通知及分級通報，打造最安全的捷運。

同時正進行的項目還有「車廂人潮異常移動偵測」，用於偵測車廂人潮的移動狀態，當出現異常移動，如逃竄、對峙的狀態時，即時回傳事件代碼及事件影像至車掌室及行控中心，爭取應變反應時間，此外透過AI影像分析的延伸應用，還可以知道車廂內精確人數、密度、空位等，提升運輸服務及旅客滿意度。