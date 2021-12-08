新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟共同舉辦「2021友善動物傑出里長奬」，選出3名「動保金質里長獎」與5名「動保優良里長獎」，新北市長侯友宜今在市政會議上頒獎表揚，感謝在基層默默推動動物保護的里長，他們典範事蹟應該讓更多人看見與重視，喚起更多人投入動物保護工作。

汐止區長青里長陳建興、新店區小城里長郭仁澤以及樹林區圳福里長蘇益和，榮獲「動保金質里長獎」；三重區五順里長洪嘉仁、新店區達觀里長金威、中和區中安里長李謙國、石碇區永安里長蕭敏玲及永和區永貞里長薛凌亞，獲「動保優良里長獎」。

陳建興表示，里內時常有流浪狗出沒，當地愛心人士捨不得看狗挨餓，會在馬路旁、騎樓下放飼料盆，卻也因此導致路上滿是飼料、流浪狗聚集路旁，發生追車及造成環境髒亂不堪，他為解決環境問題與幫助流浪狗，不僅積極邀請里民參加「乾淨餵養」講座，做好里民與餵養人士橋樑，建立雙贏局面。

蘇益和為解決流浪貓發情期導致夜晚吠叫及環境髒亂問題，與老婆2人半夜誘捕流浪貓作絕育工作，4月與動保處合作，成為全國第一間在里民活動中心設立認養小棧，蘇益和每日親自照顧，成功讓社區成為人與動物和平相處地方。

郭仁澤自2018年起在社區推動流浪動物（TNVR）及認養活動，至今已協助里內30隻以上進行TNVR，認養出18隻，並利用網路社群平台進行寵物走失協尋、招領與辦理認養會，8月與動保處合作，為新店區第一個里辦公處設立愛心認養小棧，並成立社區褓姆代養計畫，幫動物之家代養超過40隻奶貓，成功讓小貓提早適應融入家庭生活，並號召里民終養後癱黃貓成為社區貓，成為最友善動物社區。