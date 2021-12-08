今天NBA場上湖人以117：102擊退塞爾提克，此戰安東尼戴維斯(Anthony Davis)擔任先發中鋒，砍下17分16籃板3助攻2抄截2阻攻全面成績，整體命中率53.8%，不知「惡漢」巴克利(Charles Barkley)感受如何，因為他早前才批評戴維斯本季表現有失水準，認為湖人問題出在他，並不是教練佛格(Frank Vogel)。

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加上對塞爾提克的勝仗，湖人目前戰績13勝12敗，排在西區第6，而在贏球之前僅排第8，另外昨天NBA官方公佈全新球隊戰力榜，湖人僅排全聯盟第20，可見擁有明星陣容的他們非常不受看好，巴克利也提到這支球隊，但他認為其實總教練佛格表現得很好。

巴克利說：「你們都錯了，因為我真的很喜歡佛格！」巴克利在節目上說，他認為佛格是一位相當出色的教練。他還回憶季初球迷將湖人問題歸咎韋斯布魯克(Russell Westbrook)，但當時他也為對方辯解說：「他還在學習適應！」

而說到湖人目前真正問題時，他直言戴維斯才是最大痛點：「戴維斯得表現更好一些，如果湖人需要變得更好，首先他就得變更好。在我看來，他沒有做到應該做的事情，也就是打出聯盟前5等級的表現！」看來巴克利對戴維斯要求相當高。

本季戴維斯獲選NBA歷史75大球星，此項殊榮可是連隊上曾經的聯盟超級中鋒霍華(Dwight Howard)都沒得到，外界紛紛質疑戴維斯，認為這個位置應該讓給霍華才對，相比歷史成就霍華高出戴維斯太多，也或許外界因此給了戴維斯更高的標準。

戴維斯至今共出賽23場，場均出戰35.7分鐘，平均砍下24.4分10籃板3.1助攻1.3抄截2.2阻攻，投籃命中率52.3%、外線18.8%、罰球72.1%，以數據來說還不錯，且隊上還有詹姆斯(LeBron James)和韋斯布魯克分擔重任，不過外線命中率實在太低，加上28歲的他確實該打出更大統治力，畢竟詹姆斯要滿37歲了。