花蓮吉安鄉立圖書館響應台灣閱讀節，辦理系列活動，日前邀請深耕花蓮的兒童文學作家黃文輝，現身和學生暢談自己生命故事與寫作靈感，激發學生們的寫作興趣。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

響應台灣閱讀節，花蓮縣吉安鄉立圖書館串聯鄉內多所學校，辦理館外聯合書展，知名兒童文學作家、專業繪本老師與學童面對面對談等系列相關活動，不過科技發展改變民眾閱讀型態，加上疫情影響，線上教學日漸普及，因此，鄉長游淑貞也聯手小學校長，在線上直播說故事，開啟遠端與書本零距離接觸的體驗。

每年12月是台灣圖書館界的盛會，吉安鄉立圖書館辦理系列活動，日前邀請深耕花蓮的兒童文學作家黃文輝，和吉安國中學生分享「在閱讀中遇見未來」。原本只在書裡與讀者對話的作家，現身暢談生命故事與寫作靈感，激發學生們的寫作興趣。

吉安鄉圖書館也特在館內親子區辦理「日好閱讀」繪本故事分享，致力推動0到99歲的閱讀風潮，讓大、小朋友齊聚一堂，聽繪本故事達人偕淑芬說故事，以童話世界的奇異幻想，開啟民眾對事物的好奇心，鼓勵探索潛能與嘗試未知，從中培養對於閱讀良好習慣。

此外，吉安鄉長游淑貞還邀請光華國小校長張世璿一同線上直播說故事，共讀繪本《石頭湯》，2人生動活潑的肢體動作，搭上抑揚頓挫的聲音，逗得現場及線上觀看的民眾哈哈大笑，且無縫對接的一搭一唱，也點燃孩子們的求知欲，紛紛踴躍舉手發言互動，來回式的參與迴響，讓活動畫下最完美句點。

「書是人生最好的良師益友」游淑貞說，書本給予每個人無限延展的知能、知識的取得、解惑的良師，在資訊發達、電子產品取代靜心閱讀的時代，更要推動閱讀，並把握黃金時期向下紮根，讓好書陪伴每個人在不同階段成長學習，因此鄉公所也會透過多方協力與多元創意，提升圖書館的功能與價值。