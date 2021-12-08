上月23日宜蘭縣發生86名師生食物中毒事件，宜蘭縣政府為確保學生健康，前往各團膳業者聯合稽查及抽驗。（本報資料照片）

宜蘭縣9所學校的86名師生，11月23日吃過營養午餐後，發生食物中毒，宜蘭縣政府今天（8日）公布檢體送驗結果，在營養午餐的糙米飯中與人體檢體驗出金黃色葡萄球菌，但縣府強調「食材本身沒有任何問題。」可能是團膳廚房中等環節遭汙染，才導致這起食物中毒事件。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，這起事件發生後，縣長林姿妙第一時間要求要給學生最好的照顧並調查原因，經收集了環境、人體、食物等79件檢體，分送到中央各實驗室做檢查，中央也相當重視，派遣專家到宜蘭調查。

徐迺維表示，85名學生、1名老師發生噁心、嘔吐、腹瀉的症狀類似，研判是單一共同感染源，在吃完營養午餐3小時後開始出現症狀，所有疾病都在營養午餐食用後發生，從共同暴露史、潛伏期、發病時間來判斷，是營養午餐所導致。

徐迺維指出，經檢驗後研判病因物質很可能為金黃色葡萄球菌，並在人體檢體、當天的主食糙米飯檢出，不過糙米飯食材本身並無問題，可能是團膳廚房中等過程受到汙染，才因此檢出金黃色葡萄球菌。

縣府教育處長王泓翔表示，經確認為食物中毒後，會依照營養午餐合約，即日起與廠商解除合約，受影響的學校已經媒合縣內合格的餐飲業者供餐，確保學生營養午餐無虞。依照食安法，業者可處6萬元以上2億元以下罰鍰。