日前廣告業界頂尖人才齊聚台北寒舍艾美酒店，光榮出席第44屆時報金像獎暨第22屆金手指獎頒獎典禮。現場特別邀請到中國時報董事長王丰、台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文致詞，強調創意對社會、經濟發展的重要性。

今年度金手指獎，共頒出金手指獎18名、銀手指獎23名、銅手指獎 26名，2021年度最佳金手指獎、年度最佳廣告代理商由台灣奧美集團獲得，最佳廣告主則由全聯實業股份有限公司獲獎。第22屆時報金手指獎最大贏家為台灣奧美集團，不只拿下2021年度最佳金手指獎、年度最佳廣告代理商，更贏得7座金手指獎、9座銀手指獎、7座銅手指獎。

第22屆金手指獎由全聯實業股份有限公司獲獎，圖為全聯中元節系列廣告。(圖／時報奬執委會提供)

第22屆金手指獎由全聯實業股份有限公司獲獎，圖為全聯宅經濟美學。(圖／時報奬執委會提供)

台灣奧美集團為第22屆金手指獎最大贏家。(圖／時報奬執委會提供)

中國時報董事長王丰於致詞表示，真正的創意，是顛覆傳統的，愛因斯坦曾說｢創意是無限的，知識是有限的，所以創意比知識更重要。」要突破主流的束縛去改變，是很艱難的，所以創意是值得為大眾所尊敬的。台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文則表示，即使疫情當前，廣告人不受疫情影響，報名的件數仍超越去年、超過前年，不論世界怎麼演變，廣告人總會找到一條出路，用創意解決問題。

而自去年以來受疫情影響，產業行銷方式也隨之改變，消費者關注手機訊息時間更因疫情而增加許多，消費型態也大幅轉移至網路，今年參賽狀況金手指獎件數成長22%，顯見企業已快速轉換行銷方式，廣告創意也因眼球經濟而有不同的創新。

第22屆金手指獎評審副主席張志弘講評。(圖／時報奬執委會提供)

金手指獎評審副主席張志弘表示，近年創意作品不斷導入新的科技、更加精進，在今年的作品中已經看到很多導入AI大數據的廣告作品，希望未來可以看到更多創意人結合科技與創意，在銷售上達到更好的成績。(賴韻如/台北報導)