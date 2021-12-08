桃園棒籃一家親，高人氣職業球隊樂天桃猿與桃園領航猿，新球季雙方攜手合作「贏起來」，期盼能搶下休閒市場的「籃板」，為桃園推廣「助攻」，並在球迷心中「得分」，共創屬於棒籃的行銷「大三元(猿)」，首波由桃園領航猿總經理陳信安與樂天桃猿領隊浦韋青，於棒球猿聲帶Podcast上交換行銷經營心得，並宣布去年為領航猿應援的Rakuten Girls，也將重返籃球場，為領航猿12/19賽事演出。

樂天桃猿行銷經營有成，在Podcast崛起的世代，為中職首支成立Podcast節目的球隊，以Podcast「棒球猿聲帶」天南地北嘴棒球為主的節目內容，陪伴球迷朋友度過沒有棒球的週一夜晚，將於12月13日週一首次加入籃球主題，由領航猿總經理陳信安與樂天桃猿領隊浦韋青進行雙高峰會談，針對桃園屬地經營交換經驗，具有多年行銷經驗的樂天桃猿領隊浦韋青認為，要讓球迷無論吃的、用的、看到的，都能被球隊包圍，加深球迷印象，是落實屬地主義的第一步，於節目中，桃園領航猿總經理陳信安也預告，兩隊將於活動、商品上有更多合作，讓球迷們全年都能有兩支球隊相伴。

雙方合作自去年Rakuten Girls為領航猿賽事加油開始，今年桃園領航猿成立Pilots Crew啦啦隊，總經理陳信安對於去年Rakuten Girls的應援表達感謝，並邀請12月19日至球場演出，讓球迷能於棒球賽季外，也能持續感受到Rakuten Girls的熱情，將由副隊長小鹿領軍七位成員，曲羿、倪暄、琳妲、語芯、菲菲、凱莉絲、紫庭，於中場與Pilots Crew共同演出，當天賽前場外也將舉行見面會，兩支啦啦隊的交流將呈現最精采的表演，喜愛Rakuten Girls及Pilots Crew的橙客們別錯過了！