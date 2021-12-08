導致整條電纜線垂掛在路上，但無奈的是當時對向混泥土車司機遭誤會是他造成，還被放在臉書上公審，8日他出面喊冤，也拿出行車紀錄器還原。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

起烏龍事故發生在７日上午10點左右，從混泥土車駕駛的行車紀錄器可以看到，駕駛才剛經過路口沒多久，路口右側的號誌桿突然巨大抖動，接著電線整條被拉了下來。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

1輛載運巨大樹木的大貨車，7日上午行經南投縣草屯鎮中正路與博愛路口時，駕駛疑似未注意到樹木高度，不慎勾到路旁電線桿電線，導致整條電纜線垂掛在路上，但無奈的是當時對向混凝土車司機被誤會是他造成，還被放在臉書上公審，8日他出面喊冤，也拿出行車紀錄器還原。

這起烏龍事故發生在７日上午10點左右，從混凝土車駕駛的行車紀錄器可以看到，駕駛才剛經過路口沒多久，路口右側的號誌桿突然巨大抖動，接著電線整條被拉了下來，讓當時剛好經過的混凝土車背了大黑鍋，駕駛無奈喊冤，直呼真的不是他撞的。

混凝土車駕駛表示，他和同事行經博愛路與中正路口時，號誌就突然倒塌，當時他確定他沒有撞到東西，因此被說成肇事者很無奈，他與對向工程車幾乎同一時間通過路口，才導致遭誤會。

草屯警分局表示，警方獲報後前往了解，並調閱相關監視器釐清肇事主因，也將周姓工程車駕駛帶回製作筆錄，若成載貨物長度超過規定，將依道交條列處3000元至18000元罰鍰，還要賠償損毀號誌等費用。