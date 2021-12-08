21名青少年6日夜間22時許，分持棍棒在彰化縣花壇鄉學前路夜市空地打群架，彰化警分局據報後，啟動快打機制，派遣線上巡邏警力及偵查隊趕赴現場壓制，逮捕移送。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

21名青少年6日夜間22時許，分持棍棒在彰化縣花壇鄉學前路夜市空地打群架，查扣兩把武士刀、3條鐵棍、3隻球棒。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

兄弟分別戀上在學姊妹花 為了1萬元租金21人揮武士刀、球棒爆打濺血

就為了替小女友先墊付1萬1000元押租金被嫌太高，花壇鄉6日深夜在學前路夜市上演「古惑仔全武行」，21名男子分別為了替兄弟出氣，一言不合打起來，嫌拳頭不夠使，到車上搬出幹架用的武士刀、鐵棒、球棒，狂砍亂打，鮮血四濺，周嫌被打破頭送醫急救，多人受傷，彰化警分局出動快打部隊壓制、帶回偵訊，其中5人還是未成年。

彰化警分局表示，前天深夜10點多接獲通報指出，花壇鄉學前路夜市空地有打群架事件，出動線上警網與偵查隊大批員警趕往現場，21名男子大打出手，鐵棍、球棒與武士刀滿天飛，兩方人馬有多人掛彩，其中1名周姓男子頭部遭砍，緊急送往秀傳醫院急診，幸無生命危險，有多名男子輕傷。

張嫌等這群打到不要命的少年郎看到警車來了，緊急駕車要駛離，快打警力一路追逐到夜市臨近住宅區，攔停盤查後在數輛機車及所攔查的汽車上查獲鬥毆使用的武士刀、球棒、鐵棍等證物，以扣押並擴大追查涉嫌人身分。鬥毆現場有21人，其中8人分持棍棒攻擊，其餘都徒手打架或在場助勢。

打到濺血的原因，竟是張姓主嫌和周嫌分別戀上還在讀高職的姊妹花，姊妹要在外租屋，張嫌替妹妹先墊付1萬1000元押金，姊姊事後對周姓男友說起租金，周嫌認為這樣押金太高了，打手機給張嫌，兩人在電話中嗆起來，火氣忍不下，相約到夜市談判。

張嫌還召「兵馬」助陣，一言不合開始爆打，張嫌和助陣兄弟們還衝到車上拿出武士刀、球棒和鐵棍，朝張等猛揍，張眼見「玩真的」，也要撂大隊人馬來，但已經被打傷，快打部隊也來了，一夥人全被逮捕，「兄弟救駕不及，先被送醫」。

彰化警分局依刑法第150條「聚眾鬥毆罪」及第277條「傷害罪」移送彰化地方檢察署偵辦，其中有5人未成年則移由少年法庭審理並通知家長及校方，強調聚眾鬥毆罪首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，在場助勢之人同樣可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。