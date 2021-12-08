Triggerwarnung, sexuelle Gewalt!



"Ich dachte, ich darf nichts sagen." Sexuelle Gewalt im Sport hat auch Judoka Marie Dinkel erlebt. Über 200.000 Delikte dieser Art passieren jedes Jahr in Deutschland und Dinkel ist die Stimme im Sport, die Betroffenen Mut machen will. pic.twitter.com/SB1rBkINGg — DW Sport (@dw_sport) December 3, 2021

《德國之聲》報導，現年25歲的德國女子柔道選手丁克爾(Marie Dinkel)，在13歲的時候遭到教練伸出鹹豬手性騷擾。當時她不敢置信，自己最尊敬的教練怎麼會對她做出這種事情。她只能自我解釋，「我一定做錯了甚麼，我活該」。

回憶生命中最糟糕的那段日子，她總是捫心自問「為什麼沒有人幫助我」。13歲時，丁克爾和另兩名女孩加入當地柔道俱樂部。

她回憶道，除了集體團練外，教練還會在學校體育館的一間小房間，進行「個人秘密特訓」。由於一起練的女孩共有3個人，這意味著分成兩組後，有一個人一定要和教練一組訓練。

丁克爾表示，「他其實是我最喜歡的教練。我信任他，但當時我無法跟任何人說，我覺得這一定是我的錯。我沒有好好訓練，或是我在上一場比賽表現不好，一定是某種原因讓我被這樣對待」。

※食髓知味的狼師

她清楚記得，在一次練習中，教練用臀部固定住她骨盆腔，然後把手放在她臀部之上。丁克爾因為震驚而完全沒想到掙脫，只等著他結束。

另一次是在集體訓練中。當時道場上有10到15人，丁克爾坐在一旁。教練朝她走過來，站在她面前。隨後他自丁克爾身後把手伸入女生道褲裡面。她回憶道，「我相信一定有人看到這一幕，但沒有人伸出援手」。

從那天開始，她習慣在訓練前默默的把柔道褲盡可能繫緊。直到半年後，她才在一次返家車程告訴自己的母親。此後，該名教練被道館禁止授課，而丁克爾雖然最終恢復練習，卻總是有羞恥與遭責備的感覺，這種感覺是許多遭性虐待的人所排斥的。

※利用信任感

報導分析，濫用權力進行性騷擾的人，往往會透過某種形式來建立信任感，進而掩飾自己的非法行為，這也讓這類罪行往往帶有「誘騙」的色彩。

科隆體育大學組成的研究團隊發現，德國兒童與青少年在運動組織中遭性虐待的人數約20萬人；但這個數字相當不準確，因為這類案件中對兒童的定義往往不一樣，缺乏一個普世皆準的國際標準，再加上各機構間很少交換數據，導致統計數據不能精確反映受害人數。

依據警方犯罪紀錄，兒童性虐待獨立委員會指出2020年德國共發生14594起虐待兒童的案件。另據非官方紀錄，德國約有8分1到7分之1的成年人，在青少年或兒童期間遭過性虐待；其中，約6分之1到5分之1的人是女性。女性也是更容易遭到嚴重性虐待的族群。

報導指出，性虐待的受害人往往一生都在與創痛搏鬥；除了外在的傷痕，諸如創傷壓力症候群(PTSD)等心理健康問題，更常見於受害者身上。丁克爾就是其中一人。

※噁心與恐慌襲來

18歲時，丁克爾的身體開始對小時候的創傷起了反應。她不時會突發性驚恐，一天不只一次。「我會癱坐在地上來回翻滾，這讓我感到安全感。有時我會尖叫，直到筋疲力竭為止，周圍的人無法靠近我。我也會嘔吐，我再也受不了了」。

鹹豬手事件後，丁克爾只要跟男生一起練就不自在。不過，今天的她已經成功征服這種恐懼感，驚恐突然發作她也不再害怕；當然，這對「我來說還是很不容易，但我有讓我感到安全的方法，我知道如何利用這些技巧」。

很長一段時間，她選擇隱藏自己；但現在的她則選擇正面迎擊自己的命運。2020年10月，德國柔道協會舉行會議討論孩童性侵行為時，她講述自己的故事。消息曝光後，更引起大眾關注。

她丈夫表示，「她很勇敢，即使經歷這些她還是忠於柔道訓練。儘管發生這些事情，她還是堅持下去。她不斷努力，這是段很艱難的過程，她每天都在奮鬥」。

現在的丁克爾是名物理治療師，同時也參加柔道比賽、擔任教練。體育界中孩童性虐待的問題依舊，許多受害者認為他們需求沒有被嚴肅對待；但丁克爾正推動變革，特別是埋在地方道館中，在她過去受難的地方幫助受害者從新出發。