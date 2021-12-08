《德國之聲》報導，現年25歲的德國女子柔道選手丁克爾(Marie Dinkel)，在13歲的時候遭到教練伸出鹹豬手性騷擾。當時她不敢置信，自己最尊敬的教練怎麼會對她做出這種事情。她只能自我解釋，「我一定做錯了甚麼，我活該」。
回憶生命中最糟糕的那段日子，她總是捫心自問「為什麼沒有人幫助我」。13歲時，丁克爾和另兩名女孩加入當地柔道俱樂部。
她回憶道，除了集體團練外，教練還會在學校體育館的一間小房間，進行「個人秘密特訓」。由於一起練的女孩共有3個人，這意味著分成兩組後，有一個人一定要和教練一組訓練。
丁克爾表示，「他其實是我最喜歡的教練。我信任他，但當時我無法跟任何人說，我覺得這一定是我的錯。我沒有好好訓練，或是我在上一場比賽表現不好，一定是某種原因讓我被這樣對待」。
※食髓知味的狼師
她清楚記得，在一次練習中，教練用臀部固定住她骨盆腔，然後把手放在她臀部之上。丁克爾因為震驚而完全沒想到掙脫，只等著他結束。
另一次是在集體訓練中。當時道場上有10到15人，丁克爾坐在一旁。教練朝她走過來，站在她面前。隨後他自丁克爾身後把手伸入女生道褲裡面。她回憶道，「我相信一定有人看到這一幕，但沒有人伸出援手」。
從那天開始，她習慣在訓練前默默的把柔道褲盡可能繫緊。直到半年後，她才在一次返家車程告訴自己的母親。此後，該名教練被道館禁止授課，而丁克爾雖然最終恢復練習，卻總是有羞恥與遭責備的感覺，這種感覺是許多遭性虐待的人所排斥的。
※利用信任感
報導分析，濫用權力進行性騷擾的人，往往會透過某種形式來建立信任感，進而掩飾自己的非法行為，這也讓這類罪行往往帶有「誘騙」的色彩。
科隆體育大學組成的研究團隊發現，德國兒童與青少年在運動組織中遭性虐待的人數約20萬人；但這個數字相當不準確，因為這類案件中對兒童的定義往往不一樣，缺乏一個普世皆準的國際標準，再加上各機構間很少交換數據，導致統計數據不能精確反映受害人數。
依據警方犯罪紀錄，兒童性虐待獨立委員會指出2020年德國共發生14594起虐待兒童的案件。另據非官方紀錄，德國約有8分1到7分之1的成年人，在青少年或兒童期間遭過性虐待；其中，約6分之1到5分之1的人是女性。女性也是更容易遭到嚴重性虐待的族群。
報導指出，性虐待的受害人往往一生都在與創痛搏鬥；除了外在的傷痕，諸如創傷壓力症候群(PTSD)等心理健康問題，更常見於受害者身上。丁克爾就是其中一人。
※噁心與恐慌襲來
18歲時，丁克爾的身體開始對小時候的創傷起了反應。她不時會突發性驚恐，一天不只一次。「我會癱坐在地上來回翻滾，這讓我感到安全感。有時我會尖叫，直到筋疲力竭為止，周圍的人無法靠近我。我也會嘔吐，我再也受不了了」。
鹹豬手事件後，丁克爾只要跟男生一起練就不自在。不過，今天的她已經成功征服這種恐懼感，驚恐突然發作她也不再害怕；當然，這對「我來說還是很不容易，但我有讓我感到安全的方法，我知道如何利用這些技巧」。
很長一段時間，她選擇隱藏自己；但現在的她則選擇正面迎擊自己的命運。2020年10月，德國柔道協會舉行會議討論孩童性侵行為時，她講述自己的故事。消息曝光後，更引起大眾關注。
她丈夫表示，「她很勇敢，即使經歷這些她還是忠於柔道訓練。儘管發生這些事情，她還是堅持下去。她不斷努力，這是段很艱難的過程，她每天都在奮鬥」。
現在的丁克爾是名物理治療師，同時也參加柔道比賽、擔任教練。體育界中孩童性虐待的問題依舊，許多受害者認為他們需求沒有被嚴肅對待；但丁克爾正推動變革，特別是埋在地方道館中，在她過去受難的地方幫助受害者從新出發。
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