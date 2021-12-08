現代汽車8日（周三）宣布在印度投資400億盧比（5.3億美元），於2028年以前在當地推出6款電動車，有鑑於印度部分城市空污嚴重，現代盼在該國推動潔淨汽車技術。

現代汽車是印度第二大車廠，這家韓廠規劃在印度發表價格較親民的優質電動車，預計首款電動車於2022年面市。現代汽車印度子公司行銷主管Tarun Garg指出，此次投資主要作為研發6款電動車所用，「我們希望成為印度電動車領域的重要貢獻者」。

目前印度電動車銷售僅占總銷量的不到1％，該國政府目標在2030年提升至30％。